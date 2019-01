Nærmer sig rekord: Mareridt venter Wozniacki i Melbourne

En voldsom hedebølge i Australien truer forud for Australian Open. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En uge efter at den varmeste dag nogensinde er målt i det nordvestlige Australien, er den kvælende varme ankommet til det sydøstlige Australien.

Her har hedebølgen fredag fået temperaturerne i storbyen Melbourne til at nærme sig en rekordhøjde på 42 grader.

Det vækker bekymring for deltagernes helbred i den prestigefyldte grand slam-turnering, som begynder den 14. januar i Melbourne.

De seneste prognoser viser, at de varme temperaturer snart vil aftage igen - men kun for en kort stund. Temperaturerne ventes at stige igen blot få dage før Australian Open begynder.

Det oplyser det meteorologiske institut i Melbourne.

Mindre byer i nærheden af Melbourne målte både 44 og 46 grader i det forgangne døgn. Det skriver news.com.au fredag.

På Tasmanien har lokale skovbrande sendt røg i retningen af hovedbyen Hobart, hvilket har farvet himlen til en blanding af sort og orange.

En lokal indbygger i Hobart tog nedenstående billede og smækkede det på Instagram med de sarkastiske ord 'slet ikke skræmmende...'