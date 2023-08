Næsten ingen søvn: Testet igen og igen

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

Caroline Wozniackis comeback til US Open fik al den opmærksomhed, som hun kunne drømme om.

Arrangørerne havde placeret hendes kamp mod Tatiana Prozorova på anlæggets næststørste arena, Louis Armstrong Stadium - og så endda om aftenen i den bedste sendetid.

Foto: Jonas Olufson

Men populariteten har også en bagside.

Kampen var først færdigspillet klokken 23.00 amerikansk tid, og derefter var der både presseaktiviteter og dopingtests.

- Jeg håber, jeg kan komme ud om ikke så længe. Jeg skal stadig have dopingtest. Jeg blev testet i forgårs (lørdag, red.) klokken syv om morgenen, og nu skal jeg testes igen. Jeg håber, jeg kan tisse, så jeg kan komme videre, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Skal spille tennis med datter

Dermed bliver det heller ikke mange timers søvn. For hjemme på hotellet har hun en datter, der fungerer som et naturligt vækkeur.

Annonce:

- Jeg vågner altid klokken otte hver dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er gammel, eller fordi børnene vågner der. Jeg har et indre ur, der gør, at jeg ikke kan sove længere end det.

- Jeg gav ungerne et stort kys, inden jeg tog hjemmefra. Olivia spurgte, om hun måtte komme med. Jeg sagde, at det blev sent og hun skulle sove. Hun svarede: 'Okay, vi spiller tennis i morgen.'

- Så jeg gætter på, at det er det, jeg skal i morgen tidlig, fortæller Wozniacki.

Den danske tennisstjerne slog stensikkert russeren Tatiana Prozorova i to sæt med cifrene 6-3 og 6-2 tirsdag morgen dansk tid.

Dermed er hun videre til anden runde i turneringen, hvor verdens nummer 11, Petra Kvitova, venter.

Den kamp bliver spillet onsdag på et endnu ukendt tidspunkt.