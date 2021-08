Naomi Osaka færdig efter choknederlag

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Verdensranglistens nummer to, Naomi Osaka, er højst overraskende ude af WTA-turneringen Cincinnati Masters.

Torsdag aften lokal tid måtte Osaka således se sig slået af schweiziske Jil Teichmann i tredje runde med cifrene 3-6, 6-3, 6-3.

I første sæt lignede det ellers, at Naomi Osaka, der inden turneringen var seedet som nummer to, ville gøre kort proces med schweizeren, der kom med i turneringen på et wildcard.

Men i andet sæt fik Jil Teichmann, der ligger nummer 76 på verdensranglisten, styr på nerverne, og herefter dominerede hun opgøret.

Undervejs i kampen missede Osaka flere oplagte smash-muligheder, hvilket fik hende til at råbe højlydt i frustration.

Og i det afgørende sæt var det også en uprovokeret fejl fra Osaka, der gav Jil Teichmann den største sejr i hendes karriere.

- Jeg ryster lige nu, lød det fra Teichmann efter kampen.

- Hun er en meget hård modstander. En grand slam-vinder. Jeg er underdog, hvilket er en smule nemmere. Men du er nødt til at starte et sted, siger den 24-årige schweizer.

Naomi Osaka har i løbet af turneringen i Cincinnati haft problemer med at holde styr på sine følelser.

Påvirket af Haiti og Afghanistan

Mandag måtte hun således kortvarigt forlade et pressemøde med tårer i øjnene, da hun af en journalist blev spurgt ind til sit forhold til medierne, der længe har været anspændt.

Onsdag forklarede hun så på et pressemøde, at hun ikke selv helt ved, hvorfor hun får angst af at stille op foran medierne.

- Noget af stressen kan måske også været udløst af at have levet i coronabobler, hvor jeg ikke har set andre mennesker (uden for tennissporten), sagde hun blandt andet.

På pressemødet forklarede den dobbelte US Open-vinder også, at situationen i Haiti og Afghanistan, der henholdsvis kæmper med efterveerne efter jordskælv og 20 års krig, påvirker hende meget.

Naomi Osakas far kommer fra Haiti, og hun har allerede meldt ud, at hendes præmiepenge fra turneringen i Cincinnati skal gå til nødhjælpsindsatsen i landet.