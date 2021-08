Naomi Osaka vil donere præmiepenge til Haiti

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka vil donere præmiepenge fra sin næste turnering som støtte til nødhjælpsindsatsen i Haiti, hvor et jordskælv lørdag indtil videre har kostet over 1400 mennesker livet.

Det skriver Osaka, der er af haitiansk og japansk afstamning, i et tweet.

- Det gør virkelig ondt at se al den ødelæggelse, der sker i Haiti, og det føles som om, at vi aldrig har noget held. Jeg er ved at skulle spille en turnering i denne uge, og jeg vil give alle præmiepengene til nødhjælpsindsatsen for Haiti, skriver hun.

23-årige Osaka deltager i Western and Southern Open i Cincinnati, der begyndte mandag. Vinderen af kvindernes singlefinale står til at modtage godt 255.000 dollar, mens taberen får knap 189.000 dollar.

Osaka, der har vundet fire grand slam-turneringer, er seedet som nummer to. Det er hendes første turnering siden OL i Tokyo, hvor hun overraskende tabte i tredje runde.

Et større oprydnings- og genopbygningsarbejde forestår i Haiti, efter at et jordskælv lørdag ødelagde tusindvis af huse og bygninger. En mand ses her ved at sammenstyrtet hotel i byen Les Cayes mandag. Foto: Ricardo Arduengo/Reuters

Lørdagens jordskælv i Haiti ramte den sydvestlige del af landet, og forårsagede store materielle ødelæggelser ud over tabet af menneskeliv.

Samtidig nærmer en tropisk storm sig den fattige østat i Caribien. Stormen med navnet Grace frygtes at bringe voldsomme mængder nedbør med sig, som kan udløse jordskred og oversvømmelser i Haiti, der er blandt verdens fattigste lande.

Dødstallet efter weekendens jordskælv er siden blevet opjusteret dag efter dag.

Tusindvis af boliger og andre bygninger blev ødelagt af rystelserne, og redningsmandskab leder stadig efter overlevende.

Det seneste dødstal er opgjort til 1419, skriver det franske nyhedsbureau AFP sent mandag aften dansk tid.

Antallet af kvæstede personer er samtidig steget til flere end 6900 fra tidligere 5700 personer.

Jordskælvet havde en beregnet styrke på 7,2 og kunne mærkes flere steder i Caribien.

Kirker, hoteller, hospitaler og skoler har fået store skader, og over 37.000 huse er blevet ødelagt.