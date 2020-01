Natkamp med Caroline: Har det fint på den bane

Caroline Wozniacki skal vinde endnu en kamp før et gensyn med Rod Laver Arena, men hun har det fint med at skulle møde Ons Jabeur på den næststørste arena

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki spiller sin kamp i tredje runde ved Australian Open mod tunesiske Ons Jabeur, klokken cirka 02.30, dansk tid, natten til fredag.

Hun vender tilbage til Melbourne Arena, anlæggets tilskuermæssigt næststørste bane, hvor hun også spillede sin første kamp forleden.

Danskeren skal altså vinde en kamp mere, før hun eventuelt træder ind på Rod Laver Arena, hvor hun i 2018 vandt sin grand slam. Det gør hun dog med sikkerhed, hvis hun søndag skal møde Serena Williams.

Tidligere på dagen spurgte Ekstra Bladet om netop forventningen til igen at stå på den fine bane med de gode minder.

- Nu må vi se. Men alle tre stadions er så store, at de kunne være centre court mange andre steder, så jeg har det fint på dem alle, lød svaret.

Formiddagsregn tvang torsdag Caroline Wozniacki indendørs for at træne, og det var noget, hun kunne bruge efter den over to timer lange gyser mod Dayana Yastremska.

- Jeg har det fint. Jeg kan godt mærke det lidt i kroppen, men jeg har det dejligt nu, hvor jeg har fået rørt mig lidt, så kroppen løsner lidt op, sagde hun og bekræftede, at det havde været fint at vågne og komme i tanke om gårsdagens sejr.

- Jo, det er en dejlig følelse. Jeg vil nyde dagen i dag, men så handler det om at fokusere på kampen i morgen.

Her møder hun altså Ons Jabeur, som hun kun har mødt en enkelt gang før. Hun slog tuneseren i to sæt i Indian Wells tilbage i 2017.

- Jeg er ikke overrasket over, at hun er i tredje runde. Hun er en rigtig dygtig spiller, lyder det anerkendende fra Caroline, som godt er klar over, at der på ingen måde venter en walk over.

- Det bliver en kamp, hvor hun kommer til at veksle tempoet meget. Hun vil prøve at bryde min rytme.

- Jeg skal selv gå ind og spille aggressivt men samtidig prøve at bevare roen og være tålmodig, når hun slicer.

Hun har allerede været igennem to meget forskellige kampe, og nu kommer der altså en helt tredje type af slagsen.

Mange tennisfans ser frem til en storkamp i fjerde runde mellem danskeren og Serena Williams, og Caroline vil i hvert fald gøre sit til at forlænge karrieren nogle dage endnu.

- Jeg har spillet to gode kampe, er glad for at være videre og vil kæmpe for at få så mange som muligt. Jeg har været fokuseret, jeg har trænet godt, og jeg har gjort alt så godt, som jeg kunne, sagde Caroline Wozniacki.

Se også: Vred Piotr om dansk tennistop: Amatører, der løj om os

Se også: Comeback-Caroline: - Jeg er god til at glemme

Se også: Fik stikpille af Caroline: Nu giver hun igen

- Hun er ikke din slave!