Nedslående melding

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal har pådraget sig en ribbensskade og vil være ude i op til seks uger. Det oplyser Nadals hold tirsdag ifølge Reuters.

Natten til mandag dansk tid tabte Nadal finalen til amerikaneren Taylor Fritz i ATP-turneringen Indian Wells.

Han klagede efter nederlaget over smerter i brystet og problemer med vejrtrækningen.

Nadal modtog behandling i semifinalen i Indian Wells mod Carlos Alcaraz, som tabte efter tre lange og hårde sæt.

Nadals problemer er nu undersøgt nærmere og kræver en længere pause at komme sig over for veteranen.

- Jeg er returneret til Spanien, og jeg besøgte straks min lægestab for at blive undersøgt efter finalen i Indian Wells, som jeg spillede med ubehag.

- Jeg vil være ude i fire til seks uger. Det er ikke gode nyheder, og jeg forventede ikke dette, skriver Nadal på Twitter.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Inden nederlaget i Indian Wells-finalen havde Nadal indledt 2022-sæsonen med 20 sejre i træk.

Med den forventede pause kommer Nadal til at gå glip af den første del af grussæsonen.

Det betyder afbud til to af Nadals favoritturneringer Monte-Carlo Masters og Barcelona Open i april. Turneringer, Nadal har vundet henholdsvis 11 og 12 gange.

- Jeg er skuffet og trist, fordi jeg efter en god start på året skulle i gang med en vigtig del af sæsonen, siger Nadal.

Grand slam-turneringen French Open begynder i slutningen af maj og burde ikke blive et problem med den nuværende tidshorisont. Nadal har vundet French Open 13 gange.

35-årige Nadal har i karrierens løb vundet 21 grand slam-titler. Senest vandt han Australian Open i januar.