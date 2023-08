Nedsmeltning: Clara Tauson blæst ud af US Open

Clara Tauson er ude af US Open efter et klart nederlag til amerikanske Peyton Stearns

Så gik den ikke længere for Clara Tauson.

Den 20-årige dansker er ude af US Open, efter hun tabte klart til amerikanske Peyton Stearns i to sæt med cifrene 3-6 og 0-6 i anden runde af turneringen.

Foto: Jonas Olufson

Tauson var favorit til kampen, men havde ikke kvalitet nok på dagen og tabte fortjent.

Claras niveau

Danskeren fik en mareridtsstart på kampen, hvor hun slet ikke kunne få spillet til at flyde.

Hun fik ikke lagt det tryk på amerikaneren, som vi ved, hun kan og ramte slet ikke linjerne.

Den forholdsvist ukendte tidligere college-spiller Peyton Stearns var derimod flyvende. Måske kom det også som en overraskelse for Tauson, at der var så meget kvalitet i slagene hos hendes modstander.

Efter chokstarten havde Clara Tauson en gylden mulighed for at vende bøtten, da hun havde to breakbolde ved stillingen 1-3. Begge blev misset, og derfra var hun på hælene i resten af sættet.

I andet sæt var der slet ingenting, der fungerede for Clara Tauson, der lavede fejl på fejl på fejl på fejl.

Det var frygteligt at se på og endte med at blive en decideret nedsmeltning. Pinlig forestilling.

Der var intet, der fungerede for Clara torsdag eftermiddag. Foto: Jonas Olufson

Claras humør

Frustrationerne lyste ud af Clara Tauson. Intet gik hendes vej i starten af kampen.

'Hvor er det dårligt!' råbte hun ud over stadion, så alle kunne høre det. Partiet efter bankede hun sin tennisketsjer gentagne gange i gulvet.

Hun fik samlet sig undervejs i kampen og blev mere koncentreret om opgaven, men i de afgørende situationer havde hun desværre ikke den mentale overhånd.

Og til sidst kammede det helt over for Clara Tauson, der både kastede om sig med dårligdomme og ketjsere.

Dagens es

I anledningen af US Open har Clara Tauson fået et nyt - men yderst velkendt - ansigt i sin spillerboks.

Lars Christensen, der ellers normalt er tilknyttet Holger Rune, er hentet ind som vikar. Og udefra set ligner han og Tauson et rigtig godt match.

Uheldigvis for Clara Tauson er Lars Christensen kun en midlertidig løsning. Men hendes bagland gør klogt i at undersøge mulighederne for, om samarbejdet kan blive permanent.

Uheldigvis for hende virker Holger Rune-lejren ikke til at være villige til at slippe Lars Christensen lige foreløbigt. Men i sidste ende er det op til træneren selv.

Alt er oppe i luften lige nu, og det bliver særdeles spændende at følge den danske trænerkabale i den kommende tid.

Lars Christensen kunne overvære den forfærdelige kamp fra første række på tribunen. Foto: Jonas Olufson

Dagens out

Havde Clara Tauson levet op til favoritværdigheden i dag, havde hun haft en gylden mulighed for at gå langt i US Open.

I næste runde ventede nemlig enten verdens nummer 114, Yafan Wang, eller verdens nummer 61, Katie Boulter. Begget to modstandere, der må siges at være overkommelige.

Et avancement til fjerde runde lå derfor i kortene for Clara Tauson, og det ville i så fald have været hendes bedste grand slam-resultat nogensinde.