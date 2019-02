Nedtrykt Caroline: Lortesituation

- Det er klart, at når man har en gigtsygdom, så fungerer ens immunsystem ikke optimalt, og så tager det længere tid at komme sig over de her ting, siger Wozniacki til TV 2 Sport

- Det er lidt en lortesituation, siger en nedtrykt Caroline Wozniacki lige ud til TV 2 SPORT, der er til stede i Dubai.

Her måtte hun for anden gang på kort tid melde fra til sin første kamp i en turnering. I sidste uge skete det i Qatar, og inden da måtte hun melde afbud til det danske Fed Cup hold.

Danskeren har således ikke været i kamp siden nederlaget til Maria Sharapova i tredje runde ved Australian Open, og selv om hendes besværligheder i øjeblikket skyldes en influenza-lignende sygdom, så frygter hun selvsagt, at hendes tilstand også relaterer til den kroniske leddegigt, hun fik konstateret sidste år.

- Jeg tror, det er en normal influenza-situation. Men det er klart, at når man har en gigtsygdom, så fungerer ens immunsystem ikke optimalt. Så det tager længere tid at komme sig over de her ting, lyder det fra Caroline Wozniacki til TV 2 SPORT.

Hun beskriver sin ærgrelse over at være taget afkræftet til Mellemøsten for at prøve at blive kampklar – uden held.

- Man føler sig både skuffet og ked af det, siger danskeren, som forsøgte at varme op til kampen mod schweizeren Stephanie Voegele men hurtigt blev klar over, at det var skønne spildte kræfter:

- Jeg følte simpelthen ikke, at jeg i dag ville kunne spille en kamp på højt niveau på to timer og presse kroppen på den måde.

Polske Polona Hercog fik som 'lucky loser' lov at spille i hendes sted.

"It sucks!"@CaroWozniacki has been forced to pull out of @DDFTennis due to viral illness.

Feel better soon pic.twitter.com/c4b3Fz94SH — WTA (@WTA) 18. februar 2019

Hendes far og træner, Piotr Wozniacki, fortæller tv-stationen, at det hurtigt stod klart, at hun ikke ville være i stand til at stille op, mens Caroline på et pressemøde udtrykker håb om måske at blive klar til de store turneringer i Indian Wells og Miami i marts.

Senere gik hun på centre court for at forklare publikum om sin situation og beklage, at hun ikke kunne stille op.

- Jeg håber at se jer igen snart, sagde Caroline Wozniacki med et mat smil.

I første omgang vil hun blive i Dubais varme nogle dage for at komme til kræfter, siger hun til TV 2 Sport.

Herefter skal hun i New York tilses af gigt-eksperter, som forhåbentlig vil kunne gøre hende meget klogere på, om hun realistisk kan fortsætte med at have en karriere på topniveau og i givet fald, hvornår og hvordan hun kan genoptage den.

