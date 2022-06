Nedtur ændrer situationen væsentligt

Efter mandagens nederlag til Pablo Carreño Busta erkender Holger Rune, at han må sænke sine forventninger til de af sommerens turneringer, hvor der er græs som underlag.

Det fortæller han til TV 2 Sport.

Holger Rune har været flyvende på grus i sæsonens første måneder, men det var tydeligt, at han skulle vænne sig til græsunderlaget i første runde af ATP 500-turneringen i Halle.

Det var ikke, fordi Holger Rune blev udklasseret, men han kunne mærke, at han skal bruge mere tid på det grønne underlag, hvis han skal have en chance for at nå langt ved Wimbledon, som begynder senere på måneden.

- Lige nu har jeg ingen forventninger til mig selv. Jeg havde måske lidt forventninger inden den her turnering, men de er i hvert fald sat væsentligt tilbage nu.

- Græs er så meget anderledes, så jeg er nødt til at træne mere på det, siger Holger Rune til TV 2 Sport.

Holger Rune spillede senest på græs som juniorspiller i 2019, men virkede langtfra lige så tilpas på underlaget, som han har gjort i grusturneringerne, hvor han har haft stor succes.

Han gled et par gange på græsset, og han kunne ikke få den stopbold, han havde stor succes med på grus, til at fungere på samme måde.

Turneringen i Halle fungerer for mange som opvarmning til årets tredje grand slam-turnering, Wimbledon, som går i gang 27. juni.

Holger Rune fik dog ikke meget forberedelse ud af turneringen i Tyskland og skal nu håbe på mere succes i engelske Eastbourne, hvor han spiller fra 20. juni.