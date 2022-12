Nedtur: Clara Tauson taber finale

Ukraineren Anhelina Kalinina er ikke ligefrem Clara Tausons yndlingsmodstander på en tennisbane for tiden.

I lørdagens finale i WTA 125-turneringen i franske Limoges vandt Kalinina i tre sæt - 6-3, 5-7, 6-4 - over Tauson.

For lidt over en uge siden stødte de to konkurrenter sammen i en tilsvarende turnering i franske Angers. Her vandt ukraineren, der er nummer 47 i verden, i to sæt. Ved den lejlighed var det i en kvartfinale.

Tauson var lørdag den første til at bryde i første sæt, og den 19-årige dansker, der er nummer 115 i verden, kom også foran 3-1.

Derefter gik det dog helt galt for Tauson, som tabte de næste fem partier i træk. Det betød, at ukraineren snuppede første sæt med cifrene 6-3.

I andet sæt fulgtes duellanterne ad frem til stillingen 5-5. Tauson fik andet sæts eneste breakmulighed, da hun var foran 6-5, og den udnyttede hun til at udligne til 1-1 i sæt.

Så skulle det hele afgøres i tredje sæt, og her var Kalinina stærkest.

Ukraineren brød Tauson og kom foran 3-2, men det var ikke en føring, hun kunne holde. Straks brød Tauson nemlig tilbage til 3-3.

Problemerne i egen serv fortsatte dog for Tauson. Kalinina brød en gang mere - denne gang til 4-3.

Trods nederlaget i lørdagens finale er Tauson sikker på et comeback på verdensranglistens top-100. Hun står til at avancere til en placering som nummer 96, når listen opdateres mandag.

Tilbage i februar var Tauson oppe som nummer 33 i verden. Siden er hun raslet tilbage, efter at hun i lange perioder af sæsonen har været ukampdygtig på grund af en rygskade.

24. oktober røg hun helt ned som nummer 140, men siden har hun arbejdet sig tilbage ved at spille turneringer på lavere niveau.

For to uger siden vandt danskeren som topseedet en ITF-turnering i italienske Selva Gardena.