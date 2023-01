Nedtur koster Clara dyrt: Samarbejde er slut

Tennisspilleren Clara Tauson havde et svært 2022, hvor en rygskade sendte hende ud af verdensranglistens top-100. Nu er det anklen, der driller og forhindrer hende i at deltage i Australian Opens kvalifikationsturnering.

Det har fået økonomiske konsekvenser, og hendes team har ikke haft økonomi til at forlænge samarbejdet med den belgiske træner Olivier Jeunehomme efter udløbet af den oprindelige kontrakt 1. december.

I stedet arbejder hun i franske Menton på ad hoc-basis med en fysioterapeut og en fysisk træner.

Det fortæller hendes far, Søren Tauson, i et interview med Jyllands-Posten.

Han er som udgangspunkt ikke bekymret over placeringen uden for top-100, men mere det faktum, at faldet og skaderne skaber økonomisk usikkerhed, som gør det svært at fastholde det nødvendige setup.

- Som professionel tennisspiller er det dog bare sådan, at hvis ikke man spiller turneringer, tjener man ingen penge. Vi taler nul kroner. Dels ingen præmiepenge, dels færre sponsorkroner, da mange sponsorater er bundet op på at spille de største turneringer.

Søren Tauson pointerer, at det er vigtigt at bibeholde alle omkostningerne for at have en realistisk chance for at få Clara Tauson tilbage på sit niveau.

- Vi er dér, hvor vi forsøger at opretholde det nuværende setup så længe som muligt nu. Vi diskuterer med forskellige om, hvad der skal ske, og vi skal have fundet økonomien til en fast træner, og det haster, siger Søren Tauson.

Han er dog fortrøstningsfuld, efter at Clara Tauson i slutningen af 2022 lavede gode resultater i en række mindre turneringer. Et comeback, som Søren Tauson beskriver som 'fuldstændig vanvittigt'.

Clara Tauson nåede sidste år til tredje runde i Australian Open, hvilket sendte hende op som nummer 33 i verden.

Nu rangerer hun som nummer 108, og hun har udsigt til et større fald, når hun sidst i januar mister sine point fra sidste års grand slam-turnering i Melbourne.