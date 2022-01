NEJ, Novak! Det gjorde du bare ikke

Tennisstjernen Novak Djokovic optrådte til et arrangement i Beograd den 17. december, dagen efter at han angiveligt blev testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere lørdag kom det i retsdokumenter frem, at Djokovic ifølge hans advokater blev testet positiv for coronavirus den 16. december og derfor fik dispensation fra at blive vaccineret, som det ellers er påkrævet for at rejse ind i Australien.

Siden er det kommet frem, at serberen dagen efter deltog i et indendørs arrangement for unge spillere i hovedstaden Beograd.

Det fremgår af flere opslag på Beograds tennisforbunds facebook-side. Her kan man se Djokovic overrække pokaler og priser til unge spillere. På flere billeder ser man Djokovic posere med de unge spillere bagefter.

På ingen af billederne bærer Djokovic maske.

I flere måneder har der været tvivl om Djokovics deltagelse i Australian Open, da han ikke har villet fortælle, om han er vaccineret mod coronavirus.

Tirsdag i denne uge kunne Djokovic så fortælle, at han var på vej til Australien, da han havde fået medicinsk dispensation for vaccinen.

Det bragte ham i strid modvind særligt i Australien, da mange mente, at verdensetteren, der tidligere har udtalt sig kritisk om vacciner, havde fået særbehandling.

Historien sluttede da også langt fra her. Da Djokovic sent onsdag aften lokal tid landede i Melbourne, blev han i flere timer tilbageholdt på grund af visumproblemer.

Han blev derefter sendt på karantænehotel, hvor han har opholdt sig siden.

Efter planen skal en dommer på mandag vurdere, om Djokovic skal have lov til at blive i landet, eller om han skal sendes hjem.

Australian Open begynder 17. januar.