Nem sejr sikrer legende-brag i Paris

Rafael Nadal og Roger Federer brager sammen i den ene semifinale i grand slam-turneringen French Open.

Det står klart, efter at Roger Federer blev klar til semifinalen ved at besejre landsmanden Stanislas Wawrinka i et langt opgør, der måtte ud i fire sæt.

Roger Federer vandt 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4. Han fik dermed revanche for nederlaget i kvartfinalen i 2015 til netop Wawrinka, da Federer senest stillede op i turneringen, som han vandt i 2009.

Nu er den 37-årige tennisstjerne altså klar til mødet med gruskongen Nadal, som Federer har tabt til 23 gange og slået 15 gange i karrieren.

33-årige Rafael Nadal var helt suveræn i sin semifinale i sin jagt på sin 12. sejr i turneringen. Han besejrede syvendeseedede Kei Nishikori 6-1, 6-1, 6-3.

Nadal brød to gange i første sæt, mens han blev brudt en enkelt gang i andet sæt. Her stod Nadal dog selv for fire servegennembrud, og så blev andet sæt vundet med de samme cifre som første sæt.

I tredje sæt brød Nadal til 3-1, og foran 5-3 servede han sejren hjem på lidt under to timer.

Både Nadals og Federers kampe blev afbrudt undervejs på grund af regn over anlægget i Paris. Men selv om Nadals kamp begyndte senere, blev den altså hurtigere færdigspillet.

Federer måtte da også bruge tre timer og 40 minutter på at slå 34-årige Wawrinka, som vandt turneringen i 2015.

De to schweizere viste sikkerhed i serverne og holdt deres servepartier igennem hele første sæt. Derfor var stillingen 6-6, og der skulle tiebreak til.

Her var Wawrinka den første til at smide en serv, da Federer bragte sig foran 3-1.

Federer blev dog brudt, og Wawrinka servede sig på 4-4, inden Federer brød og holdt sine to næste server. Dermed sikrede han sig første sæt.

Andet sæt blev Wawrinkas, efter at han brød Federer og bragte sig foran 2-1 og sikrede sig sættet 6-4.

Den jævnbyrdige dyst fortsatte ind i tredje sæt. Ved 3-3 brød Wawrinka, men Federer brød umiddelbart tilbage og øgede også til 5-4. Det blev 5-5 i Wawrinkas serv, og det blev også 6-6, og igen skulle der tiebreak til.

Den snuppede Federer igen og bragte sig foran 2-1 i sæt.

