Nervepirrende drama: Caroline fik prygl i mester-gyser

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniackis titelforsvar er overstået. Der skal kåres en ny Australian Open-mester.

Danskeren blev nemlig i perioder blæst af banen af en til tider meget velspillende og særdeles aggressiv Maria Sharapova. Russeren var bagud med tre partier i begge de to først sæt men vandt 6-4, 4-6, 6-3.

Undervejs var Caroline Wozniacki under tungt pres, og hun fandt aldrig for alvor fodfæste under krydsilden fra de tunge russiske grundslag og servereturneringer.

Kropssproget indikerede da også undervejs, at hun havde svært ved at finde troen på det.

Det var ikke Wozniacki 2.0 men et gensyn med den Wozniacki, der løb for meget rundt og parerede uden selv at få noget til at ske.

Alligevel fik hun - nærmest ud af det blå - tilkæmpet sig et tredje sæt, hvor hun faktisk længe var bedre med i duellerne, men Sharapova var skarp på de største point og vandt fortjent.

Første parti blev nervøst. Danskeren lagde ud med serven, mens russeren bare lagde aggressivt ud.

Pivende returneringer på andenserver og et par hvinende forhåndsvindere skaffede hende hele tre breakbolde, men hver gang fik Wozniacki afværget med gode førsteserver, heriblandt et es.

Så var det Sharapovas tur, og hun sendte i den grad sin modstander ud at løbe efter stenhårde bolde til stregerne. Hun lukkede et rent parti med et es ned i T’et.

Caroline kæmpede godt imod, og det gav pote i lang tid, men til slut var Sharapova for god. Foto: William West/Ritzau Scanpix.

Førsteserven hjalp Caroline på 2-1, og så fulgte et tæt og spændende parti.

Wozniacki kom lidt mere ind i banen i dette serveparti og fik bedre fat i returneringerne. Det var med til at skaffe hende to breakbolde.

På den første oversatsede hun med forhånden, men på den næste slog Sharapova sin snert udenfor. 3-1 blev til 4-1 med endnu et skarpt serveparti fra danskeren, mens russeren sikkert undrede sig over den udvikling på tavlen.

Efter et rent serveparti fik Sharapova erobret en breakbold, og desværre var Wozniackis andenserv så meget under pres, at hun denne gang slog den for dybt.

4-3 og russisk serv til 4-4. Russiske breakbolde. Den første afværget og den næste brændt i en ellers favorabel position ved nettet. Wozniackis ellers så driftsikre baghånd svigter under for meget stress, og i frustration fyrer hun en bold højt op i luften.

Dermed kunne Maria Sharapova serve første sæt hjem, og kort efter stod hun da også med hele tre sætbolde. Så ramte nerverne tilsyneladende også hende. En dobbeltfejl blev afløst af en let fejl med baghånden.

Så fulgte en længere duel, hvor Wozniacki igen tabte lidt dybde i et grundslag og blev straffet med en forhåndsvinder ned langs linjen. Fra 1-4 til 6-4 på 50 minutter.

Wozniacki måtte grave dybt i dag, men til slut var det ikke nok. Foto: David Gray/Ritzau Scanpix.

Danskeren fik trukket sit indledende parti hjem fra starten af andet sæt, og så begyndte der at komme lidt flere fejl nede fra russeren. To dobbeltfejl var med til at bane vej for danske breakbolde.

Samtidig havde Wozniacki åbenbart fået tænkt sig lidt om i pausen. Hun var mere til stede på banen nu og forsøgte at lægge pres på. En forhånd ned langs linjen gav 2-0, og kort efter var hun – som i første sæt – tre partier foran.

Desværre fik en velspillende russer genetableret presset og straffet Wozniackis alt for skrøbelige andenserver. Hun brød tilbage til 2-3 med en diagonal baghåndsvinder.

Russeren udlignede rent, men danskeren fik samlet sig nok til at slå sig på 4-3, men det var nu også på grund af et lille dyk hos modstanderen.

Til gengæld stod hun pludselig med en breakbold efter endelig at have slået sin smukke longline-baghånd, men den rutinerede russer reagerede med tre store esser til 4-4.

Danskeren fik servet sig på 5-4 og pludselig – nærmest ude af ingenting – stod hun via en russisk dobbeltfejl med et sætbold. I den efterfølgende duel sendte Sharapova sin forhånd langt ud ad banen.

Så gik hun på lokum.

Sharapova var tydeligt glad efter kampen. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix.

Imens holdt Caroline serven varm, og den virkede fint i første parti, som sikkert blev trukket hjem.

Russeren virkede lidt rystet, og det var ærgerligt, at danskeren ikke fik udnyttet det til endnu et break, men der kom et par fejl, og så var der udlignet.

Caroline holdt rent til 3-2 og var meget bedre med i duellerne nu og kunne gå til stolen i det bedste humør.

Der var gang i en gyser, og stemningen på Rod Laver var fortættet, da russeren fik trukket et tæt parti hjem.

Det næste parti blev også tæt, og Wozniacki fik flot reddet to breakbolde. Men på den tredje kom hun på hælene. Russeren lukkede med et øredøvende ’come on’ og var foran 4-3.

Hun fik holdt til 5-3, og mens Wozniacki fik afværget den første matchbold, var der ingen nåde på den anden. En baghånd diagonalt trak den sidste fejl ud af mesteren.

Vinderen møder i fjerde runde søndag hjemmebanefavoritten australske Ashleigh Barty, der på vej til sin sejr over græske Maria Sakkari lavede hele 13 serve-esser og ser særdeles formstærk ud.

