Nervøs for at sige det

De har stået sammen gennem hele Caroline Wozniackis karriere, og da det skulle slutte, var far Piotr også en af de sværere at sige det til.

Den tidligere verdensetter røber i et interview med spanske Marca, at hun var nervøs før samtalen - men det havde hun nu ikke behøvet

- Min far er den bedste. Jeg var lidt nervøs for ham, fordi han måtte finde et andet job efter at have tilbragt så mange år med mig. Han forstod mig og fortalte mig, at jeg skulle gøre, hvad jeg ville, med mit liv. At beslutningen var min.

Hun havde snakket med sin familie og mand om den afgørende beslutning, og hun er glad for den i dag.

Ikke engang en grand slam-turnering kunne få savn-følelserne frem hos hende.

- Jeg så US Open, men jeg følte på intet tidspunkt, at jeg burde være der, måske på grund af boblen eller fraværet af fans. jeg elsker tennis, men med fyldte stadioner, siger hun og fortæller også, at hun ikke så med, da der blev spillet French Open.

Umiddelbart lyder det heller ikke til, at hun skal tilbage til sporten, der gjorde hende så berømt.

- Jeg tror det ikke, men der er sket skøre ting i dette liv, så jeg vil aldrig sige aldrig. Lige nu ønsker jeg at leve på en mere afslappet måde.

'Miss Sunshine' har tidligere fortalt, hvor leddegigt-sygdommen gjorde karrierens sidste tid ekstra hård. For nyligt deltog hun i en konference, hvor hun blandt andet fortalte, hvor ensom hun følte sig, da hun var hårdest ramt og ikke anede sit levende råd.

Wozniacki stoppede tenniskarrieren 24. januar, men mangler en afskedskamp mod veninden Serena Williams - den er der nye planer for, som du kan læse om her.

