Netflix kan have svaret

Ingen ved, hvad der helt præcist skete i omklædningsrummet efter French Open-kampen mellem Holger Rune og Casper Ruud ud over de to - og så måske Netflix

Der blev kastet med anklager og stikpiller fra begge lejre, efter Holger Rune beskyldte norske Casper Ruud for at have råbt 'JAAA' op i hovedet på ham i omklædningsrummet efter deres kvartfinale-kamp i French Open tilbage i maj.

En fejde, der trak overskrifter i danske, norske og utallige udenlandske medier.

Men på trods af de mange beskyldninger ved ingen, hvad der helt præcis foregik i det omklædningsrum. Ud over de to spillere selvfølgelig.

Og måske lige Netflix.

Streaminggiganten var nemlig i gang med at optage til deres nye dokumenter om tennisstjerner med de samme producere som fra 'Formula 1: Drive to Survive'-serien.

Og deres kameraer har muligvis fanget episoden i omklædningsrummet, skriver norske VG.

Casper Ruud har tidligere kaldt Holger Runes udlægning af episoden for 'en stor løgn'.

Ifølge Casper Ruud er det ikke umuligt, at Netflix kan give omverdenen svar på, hvad der egentlig skete.

- Det kan godt være. Jeg kan dog ikke huske, hvor der var kameraer, men der var ikke så mange kameraer i omklædningsrummet, hvor Rune mente det her foregik, siger han og fortsætter.

- Men hvis der var kameraer, så ville de vise, at det ikke skete. Så ville vi få svar på det. I det mindste ved jeg, hvad der skete. Jeg er ikke nervøs for, hvad kameraerne har fanget.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Netflix for at få en kommentar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Casper Ruud frygter ikke, hvad Netflix' kameraer muligvis har fanget. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Den nye melding kommer på et øjeblik, hvor der er endelig er kommet en mere forsonlig stemning mellem de to.

Casper Ruud sagde til Ekstra Bladet søndag på Wimbledon-anlægget, at han rigtig gerne vil tale med Rune om det.

- Jeg håber, jeg får muligheden for at tale med ham snart. Måske her. Måske et andet sted, så vi kan lægge det helt bag os, men i min verden er jeg videre, sagde han og tilføjede, at han har meget respekt for danskeren.

I Holger Runes lejr satte de stor pris på ordene og roste også nordmanden.

Men måske kan Netflix' optagelser sætte en helt ny bølge i gang. Tiden må vise, om kameraerne fangede et af turneringens helt store samtaleemner.

