New York Times fremhæver Holger Rune

Det er bestemt ikke kun hjemme i lille Danmark, at Holger Rune er blevet en stjerne - selv New York Times har fået øjnene op for den unge dansker

- Den mest spirende 19-årige stjerne ved French Open hedder ikke Carlos Alcaraz.

Sådan lyder overskriften i en New York Times-artikel, der sætter fokus på Danmarks bedste mandlige tennisspiller, som lige nu imponerer stort ved grand slam-turneringen French Open.

Og det sker, selvom det normalt er en anden 19-årige tennisstjerne, der tager al fokus - nemlig spanske Carlos Alcaraz, der har gang i et vanvittigt 2022 og af flere nævnes som en af de helt store favoritter til titlen i Paris.

Men det får ikke den amerikanske avis til at falde i svime.

I stedet hylder de danske Holger Rune og ridser forskellene på de to talentfulde teenagere, der er født med seks dages mellemrum, op. De er til at få øje på, mener de.

Artiklen fortsætter under billedet..

19-årige Alcaraz ligger aktuelt nummer seks på verdensranglisten - Holger Rune er nummer 40.

Eksempelvis når det gælder spillestilen:

- Alcaraz slår så hårdt, at selv verdens bedste spillere siger, at det kræver tid at vænne sig til. Holger Rune spiller med finesse. Han glider hen over banen og ser aldrig ud til at bruge mere energi, end hvad der er nødvendigt.

- Ikke langt efter

Også deres fremtoning og indstilling bliver ridset op af avisen, der tydeligt har en fascination for Danmarks unge tennisstjerne, der sammen med Alcaraz er de eneste teenagere i top-100.

- Alcaraz er mørkhåret og har mørke øjne, og han har de seneste år modelleret sin stille og selvsikre, men ydmyge opførsel efter de tre store: Nadal, Djokovic og Federer. Holger Rune spiller med en omvendt kasket over sit nordisk blonde hår.

- Alarazs far har beskrevet sin søn som den ultimative arbejdshest – også som dreng. Holger Rune beskriver sig selv som 'doven, da jeg var barn – altså som 12-13-årig'.

Det spanske tennisfænomen har blot tabt tre kampe i hele 2022 og vundet hele fem turneringer - senest ATP-turneringen i Madrid, hvor han blandt andet besejrede Rafael Nadal og Novak Djokovic.

- Men Rune er ikke langt efter, skriver New York Times.

Holger Runes kamp i tredje runde spilles lørdag aften omkring klokken 20.45 på Court Philippe-Chatrier. Her møder han franske Hugo Gaston, der er nummer 74 på verdensranglisten.

