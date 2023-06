Nøj, det er pinligt: Stjernens kejtede optræden

Taylor Fritz langede nogle ironiske bemærkninger over disken, efter han havde besejret den sidste franskmand ved French Open

Han er videre i turneringen og er et virkelig godt bud på en finaledeltager i herresingle.

Men Taylor Fritz skal ikke regne med særlig god opbakning fra hjemmepublikummet resten af turneringen. Og baseret på de scener, der udspillede sig på Roland Garros-anlægget torsdag aften, er det tvivlsomt, om den relation nogensinde bliver bare lunken igen.

For de to parter udviklede på kort tid et besk og nærmest hadefuldt forhold mod slutningen af amerikanerens 2. runde-kamp mod franske Arthur Rinderknech.

Hjemmebanehåbet havde vundet det første sæt 6-2, men det var så også, hvad han havde at skyde med. De næste par sæt blev tabt 6-4, 6-3, og da det for alvor snerpede til, begyndte tilskuerne at pibe og buhe og pifte af Fritz, når han servede.

Fritz var ligeglad

Ikke at det hjalp synderligt. Men det gjorde de, usportsligt som det ellers er.

Fritz var ligeglad. Han hev uproblematisk sejren i hus med 6-4 i 4. sæt, og så skal vi da ellers love for, at en bølge af øh-bøh-dig-kan-vi-ikke-lide-råb og mere buhen og mere piften væltede ned over ham.

Det gjorde ikke situationen bedre, at Taylor Fritz viste sin utilfredshed med tilskuerne ved at tysse på dem med pegefingeren oppe foran munden. Som om han havde regnet med, at de nu ville tie stille.

Det er tradition, at vinderen interviewes efter kampen - på banen. Men den del kunne de sådan set godt have droppet, for den tidligere vinder af damesingle-turneringen, Marion Bartoli, der skulle stille spørgsmål, kunne ikke få ørenlyd, hvilket igen fik Fritz til at tysse på tilskuerne.

'Tak, venner'

Det var tåkrummende med et ordentlig læs pinlighed ovenpå. Bartoli måtte til sidst helt hen til Fritz og tale højt i øret på ham, for at han kunne høre noget. Og så kom det sarkastiske svar, så end ikke den mest tungnemme franskmand var i tvivl:

- Publikum var fantastisk. Ærligt talt. De var så gode, at jeg ikke kunne gøre andet end at lade det tænde mig. De heppede så meget på mig, at jeg ville sikre mig, at jeg vandt. Tak, venner.

Taylor Fritz er nu i 3. runde, hvor han møder Francisco Cérundolo fra Argentina. Vinder han den kamp, står han til et møde med Holger Rune.