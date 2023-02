Norrie tager revanche over Alcaraz i Rio Open-finale

Britiske Cameron Norrie tog revanche over en skrantende Carlos Alcaraz, da han søndag sikrede sig sejren i ATP-turneringen Rio Open i Brasilien.

Norrie slog spanieren med cifrene 5-7, 6-4, 7-5 på to timer og 50 minutter.

Sejren kommer, præcis en uge efter at Norrie tabte til Alcaraz i finalen i Argentina Open i Buenos Aires.

- Det er så specielt at vinde den her. Især efter at jeg har tabt et par finaler i år, siger briten, der også tabte en finale ved en ATP-turnering i Auckland i New Zealand.

Mens Norrie kunne fejre sin sejr, måtte Alcaraz bekymre sig om sin krop efter kampen, hvor han flere gange måtte tilses af en fysioterapeut.

Den 19-årige, der kom tilbage efter en fire måneder lang skadespause i sidste uge, havde tydeligt problemer med et ømt baglår mod slutningen af kampen.

Hans højre lår blev bundet ind halvvejs i andet sæt.

Alcaraz, der ligger nummer to på verdensranglisten, så ud til at være i kontrol, da han vandt kampens første sæt.

Han kom foran i andet sæt og så ud til at have godt fat i kampen.

Men så begyndte spanieren at have problemer med højre lår, og Norrie kom tilbage og tog andet sæt.

I tredje sæt havde Alcaraz ikke meget at give af, men havde stadig overskud til at vise sin stærke forhånd. Men det var ikke nok, og Norrie endte med at vinde tredje sæt og dermed også finalen i Rio Open.

Cameron Norrie er nummer 13 på verdensranglisten.