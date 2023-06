Norsk journalist: - Mange savner passion

Holger Runes mor, Aneke Rune, fortæller forud for kvartfinalen i French Open, at Holger Rune har udviklet sig meget, siden han sidst mødte modstanderen Casper Ruud til French Open sidste år

Mens otte danske journalister har fulgt Holger Rune tæt gennem hele French Open, er der langt fra samme medieopbud omkring Casper Ruud.

Kun en enkelt norsk journalist har været med fra starten af turneringen, men kvartfinalen mod Holger Rune har lokket flere nordmænd til Paris.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

En af dem er Morten Asbjørnsen, der er journalist hos TV 2 Norge.

Han forklarer den manglende interesse med, at tennissporten bare ikke er lige så stor i Norge, som den er i Danmark.

Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

- Jeg var faktisk i København i sidste weekend, og jeg kan mærke, at Holger Rune er stor i Danmark. Der er nok en større tennishistorie. Blandt andet på grund af Caroline Wozniacki.

- I Norge er det far Ruud (Christian Ruud, red.), der var den største. Så i Norge er tennis bare ikke så stort, siger han, da Ekstra Bladet møder ham i Paris.

Annonce:

Ikke som Haaland

Mens gnisten og temperamentet lyser ud af Holger Rune inde på tennisbanen, er Casper Ruud en langt mere afdæmpet type.

Foto: STFA/Ritzau Scanpix

Det har betydning for, hvorfor han ikke er en superstjerne i Norge som for eksempel Erling Haaland.

- Casper Ruud er meget vellidt. Han er meget norsk. Erling Braut Haaland er jo meget unorsk. Han er gør jo meget opmærksom på sig selv, og kan for eksempel inde på at møde op i nattøj til en fest.

- Jeg tror, at mange savner mere passion. At han giver mere af sig selv. Han måtte gerne have lidt mere punch.

- Men han har jo haft held med at gøre det på sin måde. Han har været i to Grand Slam-finaler. Han har jo gjort det rigtig godt, siger Morten Asbjørnsen.

Viste en anden side

Den dramatiske kamp mellem Holger Rune og Casper Ruud i kvartfinalen af Roland Garros sidste år, har dog været med til at få øjnene op for tennis i Norge.

Foto: Jean-Francois Badias/Ritzau Scanpix

Måske også fordi at Holger Rune fik en anden side frem i Casper Ruud, som man sjældent har set.

Annonce:

- Casper Ruud er en meget retfærdig og fairplay-agtig type. Men efter den kamp beder han Holger Rune om at vokse op. Der tænkte man 'wow.'

- Det er jo også sjovt at se, at det er Norge mod Danmark. En skandinavisk duel med to superstjerner - og to meget ulige type. Det er en skandinavisk kamp, når den er bedst, siger Morten Asbjørnsen.

- Alt kan ske

Han tør ikke spå om, hvem der vinder kampen. Men han er sikker på, at det bliver et brag.

Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

- Måske kommer der drama. Jeg håber næsten lidt på det. Det kommer måske fra Holger Rune. Men det er aftenkamp. Det er Philippe Chatrier. Alt kan ske, lyder det fra den norske journalist.

Kvartfinalen mellem Holger Rune og Casper Ruud bliver spillet klokken 20.15 på Roland Garros' største bane Court Philippe Chatrier.

Ekstra Bladet er naturligvis til stede, og du kan følge kampen minut for minut på eb.dk.