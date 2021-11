Norsk tennis-stjerne skriver historie

Casper Ruud bliver den første norske tennisspiller til at deltage i ATP Finals, der samler sæsonens otte bedste tennisspillere.

Den 22-årige Ruud har fået sit gennembrud i denne sæson, hvor han har vundet fem af sine indtil videre seks ATP-titler.

Dermed topper han sammen med Tysklands nummer fire på verdensranglisten, Alexander Zverev, listen over spillere med flest turneringssejre i denne sæson.

- Det har været et utroligt år, som vil få den perfekte afslutning på sæsonen, siger Ruud.

Udtalelsen faldt, efter at Ruud torsdag sikrede sig en af de eftertragtede pladser i ATP Finals med en sejr over amerikaneren Marcos Giron ved Paris Master.

- Det har været nogle stressende uger og måneder, fordi konkurrencen har været så tæt. Men på samme tid har det været sjovt og desuden spændende at overvære for tennisfans, siger nordmanden, der er nummer otte på verdensranglisten.

Ud over Casper Ruud har ranglistens nummer et, Novak Djokovic, US Open-vinder Daniil Medvedev samt Stefanos Tsitsipas, Zverev, Andrej Rubljov og Matteo Berrettini kvalificeret sig til ATP Finals, der spilles fra den 14. til den 21. november i Torino i Italien.

Polakken Hubert Hurkacz kan sikre sig den ottende og sidste plads, hvis han senere fredag besejrer australieren James Duckworth i kvartfinalen ved Paris Masters.