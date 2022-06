Novak Djokovic går efter vild milepæl

Novak Djokovic blev mandag den første tennisspiller, som har vundet 80 kampe i hver eneste af de fire grand slam-turneringer.

Det skete, da han mandag vandt sin 80. Wimbledon-kamp, da han slog sydkoreanske Kwon Soon-woo i første runde. Cifrene lød 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

- Nu hvor vi er nået til 80 sejre, så lad os nå til 100, siger Djokovic ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 35-årige serber er i gang med at forsøge at vinde sin fjerde Wimbledon-titel i træk og tilslutte sig et eksklusivt selskab.

I den åbne æra er det kun Björn Borg, Pete Sampras og Roger Federer, der har opnået en sådan sejrsstime på All England Lawn Tennis and Croquet Club

Den åbne æra blev indledt i 1968. Det var det første år, hvor både professionelle og amatører havde lov til at deltage i grand slam-turneringer.

Djokovic har seks gange tidligere vundet Wimbledon. I 2021, 2019, 2018, 2015, 2014 og 2011. I 2020 blev turneringen aflyst på grund af coronapandemien.

Djokovic er nummer tre på verdensranglisten, men seedet som nummer et ved Wimbledon i år.

Verdensetter Daniil Medvedev deltager ikke, da han som russer er udelukket fra turneringen på grund af krigen i Ukraine.

Verdens nummer to Alexander Zverev deltager heller ikke i Wimbledon i år. Han er ude med en ankelskade.

I anden runde møder Djokovic den 26-årige australier Thanasi Kokkinakis.

