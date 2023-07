Novak Djokovic: - Har aldrig mødt en som ham

Der er ikke mange oplevelser i tennis, som den 36-årige serbiske tennisstjerne Novak Djokovic efterhånden har været foruden, men han har nu alligevel aldrig set en spiller som Carlos Alcaraz før.

Det siger serberen søndag aften, efter at han led nederlag til det spanske stjerneskud i finalen af Wimbledon.

- Jeg regnede ikke med, at han ville spille så godt på græs, men han har bevist, at han er den bedste i verden.

Serberen fortæller, at han er enig i iagttageres kommentarer om, at den 20-årige spanier besidder de bedste kvaliteter fra ham, Rafael Nadal og Roger Federer.

- Jeg har aldrig spillet mod en spiller som ham, fortæller Djokovic.

Novak Djokovic måtte nøjes med andenplads-trofæet ved årets Wimbledon. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

- Han har det bedste fra alle tre verdener. Han har den spanske tyrementalitet, den utrolige kampgejst og defensive side, som vi ser fra Rafa. Og så har han en god glidende baghånd, der minder en del om min egen baghånd.

Carlos Alcaraz slog grand slam-veteranen med cifrene 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Med sejren tog han karrierens andet grand slam-trofæ. Novak Djokovic har rekorden for flest grand slam-trofæer for en herrespiller med 23 grand slam-titler.

Den unge spanier fortæller, at han kæmpede for sig selv - ikke sin generation af unge stjernespillere, som også inkluderer danske Holger Rune.

Carlos Alcaraz får overrakt sit første Wimbledon-trofæ i karrieren. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Der har længe været snak om, hvornår de unge spillere for alvor kan vippe veteraner af pinden og begynde at hive grand slam-sejre hjem i læssevis, som man har set det med Djokovic, Nadal og Federer.

- Det har også været godt for generationen, siger Alcaraz om sejren over Djokovic.

- Jeg tror, at det at se mig slå ham kan give dem troen på, at de også er gode nok til at gøre det. Det er fantastisk for mig og også de unge spillere, synes jeg.

Carlos Alcaraz har ud over finalen i Wimbledon vundet grand slam-turneringen US Open, da han slog norske Casper Ruud i finalen sidste år.