Russiske og hviderussiske tennisspillere er ikke velkomne ved Wimbledon til sommer.

Det meddelte arrangørerne af turneringen onsdag.

Verdensetteren Novak Djokovic slipper dermed for modstand fra blandt andre verdensranglistens nummer to, russeren Daniil Medvedev.

Men den 34-årige serber er langt fra tilfreds med Wimbledons beslutning.

- Jeg vil altid fordømme krig. Jeg vil aldrig støtte krig, eftersom jeg selv er et barn af krig. Jeg ved, hvor mange emotionelle traumer det skaber.

- Men jeg kan ikke støtte Wimbledons beslutning. Jeg synes, den er skør.

- Tennisspillerne har intet med det (Ruslands invasion af Ukraine, red.) at gøre. Når politik og sport bliver blandet sammen, er resultatet ikke godt, siger Djokovic ifølge AFP.

WTA og ATP, der er henholdsvis kvindernes og herrernes tennisorganisation, har onsdag reageret med skuffelse over Wimbledons udelukkelse af russiske og hviderussiske spillere.

De argumenterer blandt andet for deres sag med begrundelsen, at tennisspillere optræder som individer og ikke som repræsentanter for deres nationer.

Af samme årsag har russiske og hviderussiske spillere adgang til WTA- og ATP-turneringer, så længe de optræder under neutralt flag.

Omvendt roser formand i Dansk Tennis Forbund (DTF), Henrik Thorsøe Pedersen, Wimbledon og udtrykker håb om, at andre turneringer følger trop.

- Det er et meget stærkt signal. Wimbledon er en meget konservativ turnering, så det kom lidt bag på mig, da jeg så det. Men hatten af for det, og forhåbentlig kan det åbne debatten igen, siger Henrik Thorsøe Pedersen til DR Sporten.

Wimbledon har åbnet for, at der kan blive ændret i beslutningen. Det kræver, at situationen i Ukraine ændrer sig radikalt.

Rusland indledte i slutningen af februar en invasion af Ukraine og har fra starten haft støtte fra Hviderusland.

Den Internationale Olympiske Komité anbefalede derefter at udelukke alle russiske og hviderussiske atleter fra internationale aktiviteter.

Wimbledon bliver skudt i gang 27. juni.