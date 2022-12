Nu er Holger oppe blandt de største

Årets sportspræstation: En Grand Slam-kvartfinale, flere turneringssejre og triumfen over Novak Djokovic sender Holger Rune op blandt verdens bedste tennisspillere. Hans præstationer sikrer ham en tredjeplads over de største danske sportspræstationer i år

Der havde været kampe og turneringer inden, der virkelig havde givet tro på, at det ville blive til noget stort.

Fremragende tennis og en attitude, som man ikke kunne undgå at bide mærke i.

Han havde slået Alexander Zverev på tyskerens hjemmebane i München i foråret. Han havde slået Stefanos Tsitsipas og nået kvartfinalen ved French Open.

Efter en forfærdelig sommer med en stribe hurtige nedture rundt om i Europa, skete der noget, da han vendte hjem til kontinentet efter US Open.

I Sofia i slutningen af september vandt han fire kampe i træk og nåede finalen, der dog blev tabt til Marc-Andrea Hüsler fra Schweiz.

Sejren i Stockholm kastede et ordentligt trofæ af sig. Foto: Claudio Bresciani/AP/Ritzau Scanpix

To uger senere var han i Stockholm, hvor han endelig fik skovlen under Cameron Norrie og gik i finalen igen. Og denne gang vandt han. Igen over Tsitsipas. Ugen efter var scenen Basel, og igen nåede Rune finalen, som han tabte til Felix Auger-Alassime.

Hvor de andre turneringer havde været ATP 250-turneringer, var Basel ATP 500.

Og så skete det.

ATP 1000-turneringen i Paris i begyndelsen af november. Rune var brandvarm og i den vel nok bedste form i den endnu korte karriere.

Fem top ti-spillere på stribe

Han vakte opsigt ved at slå Stanislas Wawrinka i 1. runde. Hubert Hurkacz blev sat til vægs i 2. runde, inden russiske Andrey Rublev blev slået i 1/8-finalen. Det var flot, fordi både Hurkacz og Rublev var blandt verdens ti bedste spillere.

Det var Carlos Alcaraz også. Spanieren lå nummer ét, og han blev besejret i kvartfinalen. Rune havde vundet 1. sæt, og de to rivaler var i tiebreak i 2. sæt, da Alcaraz måtte trække sig med en skade. Auger-Aliassimi lå også i top 10, da Rune slog ham i semifinalen.

Og så var der kun Novak Djokovic tilbage. Endnu en top10-spiller i øvrigt.

Holger Rune i selskab med to af de helt store: Novak Djokovic og Stefan Edberg. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Holger Rune var kommet for at vinde - ikke agere træningskegle i karrierens største kamp.

Men Djokovic var klart bedst i 1. sæt, som han vandt 6-3.

Det husker vi endnu

Så skete der igen noget. Rune sænkede skuldrene og begyndte at spille tennis.

Han fik i sættets første parti vendt 0-40 til partisejr. Og det blev fulgt op af et break til danskeren. Han angreb sin modstander og viste flere gange meget høj, international klasse i sættet, som han vandt 6-3.

Og så leverede de et tredje sæt, som både tilskuere i Paris og tv-seere verden over nok stadig husker.

Djokovic kom på 3-1 efter et break, men Holger Rune fik hurtigt brudt tilbage. Så måtte Djokovic have behandling af sit lår, men han fortsatte uden at pibe over det.

Til gengæld peb Rune-serverne om ørerne på ham, og da han samtidig fik brudt endnu en gang til 6-5, smagte det for alvor af den helt store sensation.

Djokovic var dog ikke knækket og burde have sendt kampen i tiebreak. Hele seks breakbolde havde han, men Rune fik afværget gang på gang i det lange, lange parti, hvor han også tilspillede sig tre matchbolde.

På den sidste sneg Djokovic sig til nettet, men han kunne ikke få opsamlingen over nettet, da Rune havde angrebet fra baglinjen, og så var den danske triumf en kendsgerning.

Holgers vilde efterår

September: Sofia (ATP 250): Finale

Fire sejre – taber til Marc-Andrea Hüsler i finalen

---

Oktober: Stockholm (ATP 250): Vinder

Fem sejre – slår Stefanos Tsitsipas i finalen

---

Oktober: Basel (ATP 500): Finale

Fire sejre og nederlag i finalen til Felix Auger-Aliassime

---

November: ATP Masters (Paris): Vinder

Seks sejre – de sidste fem over spillere i top 10

---

Nåede desuden kvartfinalen i French Open efter sejre over blandt andre Denis Shapovalov og Stefanos Tsitsipas.

Vandt desuden BMW Open (ATP 250) i München i april – blandt andet efter sejr over Alexander Zverev.

Vandt Challenger-turneringen i Sanremo i april.

Opstigningen

3. januar: Nummer 103

25. april: Nummer 70

2. maj: Nummer 45

25. juli: Nummer 27

31. oktober: Nummer 18

7. november: Nummer 10

12. december: Nummer 11