Nu er hun tilbage efter sygdom

37 dage efter, at Clara Tauson måtte trække sig med sygdom under en kamp ved WTA-turneringen i Miami, er hun igen klar til at gå på banen.

Det sker fredag i første runde af grusturneringen Madrid Open, som er en WTA-1000-turnering. Det vil sige, at det er en turnering, som rangerer lige under de fire årlige grand slams og sæsonfinalen.

Den mavevirus, som tvang den 19-årige dansker til at trække sig i Miami, ramte hårdt fysisk. Det gav en længere pause end forventet, men Tauson melder sig helt klar. Klar til at jagte et gennembrud i en af de store turneringer.

Mens hun har vundet to turneringer på WTA-250-niveau og en enkelt på WTA-125-niveau, mangler hun endnu at nå langt i de større turneringer.

- Jeg har fået en masse erfaring i de mindre turneringer, hvor jeg også har klaret mig godt. Nu handler det om at føre det videre i de store turneringer, så jeg også kan komme langt i dem, siger hun til dr.dk.

Syv gange har hun deltaget i en grand slam eller WTA-1000-turnering. Endnu er hun ikke nået længere end tredje runde, og hun ved godt, hvad det er, hun skal forbedre.

- Jeg kan være med mod de bedste spillere i et enkelt sæt, men de har så meget stabilitet, at hvis du ikke kan blive ved i tre timer, så skal de nok nappe dig til sidst, forklarer Tauson til DR.

- De, som går langt i de helt store turneringer, spiller ikke bare én god kamp, de spiller godt hele tiden. Derfor skal man kunne spille på et højt niveau, også selv om man har en dårlig dag.

Mens hun har været ude, er hun dalet fra en plads som nummer 33 til 41.-pladsen på verdensranglisten.

På gruset i Madrid får hun nu chancen for at vise, om hun har lagt på stabiliteten i sit spil, når der dystes på højeste niveau.

Det får hun brug for, når der fra 22. maj skal spilles grand slam-tennis ved French Open.

Tauson møder i første runde i Madrid den jævnaldrende ukrainer Marta Kostyuk, der rangerer som nummer 60 i verden. Du kan følge opgøret direkte på ekstrabladet.dk.