Nu er hun tilbage

Efter et års fravær fra tennisturneringer fik tennisikonet Serena Williams tirsdag comeback ved WTA-turneringen i Eastbourne.

Det skete i damedouble ved WTA-turneringen på græs i Eastbourne.

Sammen med tuneseren Ons Jabeur, der ligger nummer tre på verdensranglisten i single, vandt den 40-årige Williams over den spansk-tjekkiske duo Sara Sorribes Tormo/Marie Bouzkova.

Cifrene lød 2-6, 6-3, 13-11.

Williams og Jabeur var ellers nede i sækken og overlevede senere en matchbold, før de hev sejren hjem.

Det var til at se, at Williams ikke har spillet konkurrencetennis i 12 måneder. Hun lavede en lang række uprovokerede fejl i særligt første sæt, men hun fik spillet sig bedre ind undervejs og viste i glimt god tennis.

Efter at have tabt første sæt var Williams og Jabeur to gange nede med et servegennembrud i andet sæt, men parret slog tilbage og vendte 2-3 til 6-3.

Derefter skulle kampen afgøres i en match-tiebreak til 10 point, men den måtte forlænges for at finde en vinder med to overskydende point.

Williams og Jabeur misbrugte matchbolde ved stillingen 9-8 og 10-9, inden de selv overlevede matchbold ved 10-11.

Til sidst kunne de dog juble, da en fejl ved nettet fra modstanderparret afgjorde kampen.

Nu venter en kvartfinale mod Shuko Aoyama og Chan Hao-ching.

Serena Williams var senest i aktion i slutningen af juni sidste år, hvor hun døjende med en skade røg ud af Wimbledons første runde.

I næste uge får hun singlecomeback samme sted, da Wimbledon-arrangøren har tildelt hende et wildcard.

Williams har vundet Wimbledon syv gange i single og syv gange i double. I single har hun vundet 23 grand slam-titler.