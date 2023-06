Nu får Wozniacki travlt

Hvordan Caroline Wozniackis kalender kommer til at se ud, nu hun genoptager karrieren, er endnu uvist for den brede offentlighed.

Vi ved dog, at hun gør comeback i Montréal i sensommeren, inden hun spiller US Open fra slutningen af august. I begge turneringer på et wildcard.

Men Wozniacki vil mere end bare det. Hun tror på, at hun kan vinde selv de største turneringer, selvom hun har været væk fra toptennis i tre et halvt år. OL er også en ambition.

OL i Paris næste sommer.

Og nu begynder hun at få travlt. For kvalifikationen går i gang lige om lidt, og så skal der skrabes point sammen.

Savnede ikke hverdagen

Man skal som udgangspunkt være blandt de 56 bedste på den liste næste år til juni, hvorfor Australian Open-vinderen skal i gang med at spille nogle turneringer. Gudskelov for hende, er der ikke så mange point at forsvare fra det seneste år.

Til gengæld kommer det til at kollidere med det, hun udtalte ved French Open i maj, hvor hun mødte den danske presse i netop Paris:

- Det er sjovt at spille de store turneringer og kampe, men jeg savner ikke hverdagen og de små turneringer og det at rejse uge efter uge.

Nogle kvartfinaler i de helt store turneringer kan muligvis være nok til at sikre hende en tilpas høj ranglisteplacering, men spørgsmålet er selvfølgelig, om hun rent sportsligt vil kunne indfri dette. Eller om vejen til Paris er brolagt med netop de turneringer, hun egentlig helst er foruden.

Caroline Wozniacki blev indlemmet i Orange Bowl Tennis Hall of Fame i marts i år. Foto: Rebecca Blackwell/AP/Ritzau Scanpix

Mest sandsynligt er det, at hun må belave sig på deltagelse i turneringer, hun nok helst var foruden.

Og så er der kravet om Fed Cup - eller Billie Jean King Cup, som turneringen hedder nu om dage.

Der er krav om deltagelse på landsholdet mellem de to OL i Tokyo og Paris. Det kan Caroline Wozniacki med al sandsynlighed ikke nå, medmindre hun stiller til start i de kampe, der ligger næste forår i kvalifikationen.

For Danmark

Det internationale tennisforbund, ITF, opstiller en række kriterier for OL-kvalifikation, og her fremgår det, at man kan komme i betragtning til en plads, selvom man ikke har spillet for sit land i den periode. Enten hvis der har været sygdom, skader, eller hvis man er helt ung og der med ikke har været i stand til at deltage.

Og så er der den sidste lille paragraf, hvor der står:

- Dedikation til og resultater ved OL og/eller Davis Cup/Billie Jean King Cup: En spillers historiske deltagelser og/eller resultater i én eller begge turneringer.

Og så begynder det at ligne noget, for selvom hun ofte sagde nej tak til landskampe for Danmark, så nåede hun at spille 20 Fed Cup-kampe for Danmark 2005-2015. Derudover repræsenterede hun Danmark ved tre OL: 2008, 2012 og 2016.

Endelig skal Dansk Tennis Forbund indstille hende. De kan maksimalt indstille fire damesingler, så det bliver vist ikke så svært.