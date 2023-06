Nu går Djokovic efter den største af alle rekorder

Han har lige slået alle rekorder ved at vinde sin grand slam-titel nummer 23. Men rejsen stopper ikke her for serbiske Novak Djokovic.

- Det er en utrolig følelse at vinde 23. Jeg er ovenud taknemmelig og velsignet af at stå her med så mange utrolige resultater, siger han.

Han slog søndag norske Casper Ruud og vandt dermed sin tredje French Open-titel.

Novak Djokovic er nu den mandlige tennisspiller, der har vundet flest grand slam-titler med én enkelt mere end Rafael Nadal.

Sejren i Paris for tredje gang kommer oveni hans ti titler ved Australian Open, syv ved Wimbledon og tre ved US Open.

- Det er intet tilfælde, at min 23. grand slam-titel kommer her, fordi det har været den sværeste for mig at vinde i min karriere. Jeg er meget følelsesladet lige nu, og jeg er meget, meget stolt, siger Djokovic.

Han er også den første tennisspiller til at vinde alle fire grand slam-titler mindst tre gange.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Adspurgt om han kan vinde en grand slam-titel nummer 24 eller 25, svarede han køligt:

- Ja, hvorfor ikke. Jeg har det godt i år, jeg vandt de to grand slams, jeg spillede (Melbourne og Roland Garros). Så hvorfor ikke?

Kun Margaret Court og Serena Williams har ligesom Novak Djokovic vundet 23 grand slam-titler.

Margaret Courts rekord på 24 er den næste milepæl for Djokovic, der spiller Wimbledon i næste måned.

- Jeg vil gå efter at vinde Wimbledon igen. Jeg har vundet de sidste fire Wimbledon-titler, jeg har det godt på græs, siger han.

36-årige Novak Djokovic er den ældste vinder af French Open nogensinde.

Alderen er tilsyneladende ikke en hindring for serberen, der har vundet 11 af sine grand slam-trofæer, efter at han blev 30.