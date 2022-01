Nu igen: Slår Holger Rune ud for anden gang på seks dage

Det danske tennistalent Holger Rune er færdig ved en ATP-turnering i Adelaide i Australien, hvor han natten til søndag for anden turnering i træk led nederlag til franske Corentin Moutet.

Den 22-årige Moutet, som ligger nummer 92 på verdensranglisten, blev ikke synderligt udfordret af danskeren, og kunne hive sejren hjem med cifrene 7-5, 6-3.

Første sæt startede ellers tæt ud, og først sent i sættet lykkedes det for Moutet at bryde danskerens serv.

Kort efter kunne franskmanden notere sig for en 1-0-føring i kampen efter sættet, hvor Holger Rune servede først, og det lignede ikke en synderlig stor opgave for Moutet at hive sejren hjem i andet sæt.

Det lykkedes ham at bryde danskerens serv to gange, og han kunne dermed sætte punktum for kampen med en 6-3-sejr i andet sæt.

Det er anden gang på bare seks dage, at Holger Rune lider nederlag til Corentin Moutet. Onsdag endte det således også med en 2-0-sejr til Moutet.

Moutet møder Roberto Carballés Baena natten til mandag klokken 01.30 dansk tid.

Holger Runes næste opgave bliver grand slam-turneringen Australian Open, der begynder 17. januar i Melbourne.