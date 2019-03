Nu slås de udenfor banen: Federer og Nadal i kødet på Djokovic

Trods stor indbyrdes rivalisering har der udenfor banen længe hersket verbal borgfred mellem tennissportens største navne.

Det er slut nu, hvor Roger Federer og Rafael Nadal danner fælles front mod den aktuelle verdensetter Novak Djokovic, der sidder som formand for herrernes spillerråd.

Som sådan har han for nylig været med til – og tilsyneladende arbejdet hårdt for - at træffe en temmelig kontroversiel beslutning om at give silkesnoren til ATP-direktør Chris Kermode.

Englænderen, som ellers har nydt bred anerkendelse, fik afvist sin ansøgning om en kontraktforlængelse af et flertal i bestyrelsen bestående af tre spillerrepræsentanter samt den omstridte – og voldssigtede – træner og tv-kommentator, Justin Gimelstob.

Chris Kermode er snart færdig med at holde tale som ATP-direktør. Foto: Ritzau Scanpix

Beslutningen har vakt bestyrtelse blandt turneringsarrangører og spillere, hvoraf flere har ytret sig under den igangværende turnering i Indian Wells.

Derimod har Djokovic valgt at holde lav profil på sine pressemøder.

Mandag bebudede Federer, tidligere formand for spillerrådet indtil 2014, at han er stærkt uenig i beslutningen, at han af samme årsag igen agter at kaste sig ind i tennispolitik, og at han nyder opbakning for sin tidligere næstformand, Nadal.

- Jeg føler, at alt går godt i tennissporten netop nu, og så kommer du til at tale om politik og har det sådan, at ’hvad sker der her?’ Det tror jeg, vi er nødt til at finde ud af, og jeg har det sådan, at jeg gerne vil have føling med, hvor vi er på vej hen, sagde schweizeren i et interview med Tennis Channel.

Tingene plejer at flytte sig, når Kong Roger tager ordet. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi skal nu finde ud af, hvem den nye direktør skal være. Det handler om sportens politiske side, og jeg tror gerne, jeg vil spille en aktiv rolle. Hvis man har en mening om det, må man også putte lidt arbejde i det.

Det udsagn kan godt tolkes som lidt af en krigserklæring, for i toptennis plejer det at være sådan, at ’kongen får sin vilje’, når der er noget, Federer ytrer sig omkring. Og når han har sikret sig Nadals opbakning, trækker det bestemt ikke fra på vægten.

- Jeg talte længe med Rafa forleden. Han kom forbi til kaffe, og vi prøvede virkelig at regne os frem til, hvad der er sket. Jeg er glad for, at vi er helt på linje, og vi blev enige om, at vi vil tale videre og finde frem til en plan.

Da Federer under sit flersprogede pressemøde nåede til den schweiziske del, blev der lagt yderligere i brændeovnen i forhold til Djokovic. Her fortalte han, at han tidligere på ugen havde forsøgt at få en samtale om emnet med serberen.

- Han havde desværre ikke tid, og det er lidt svært for mig at forstå. Jeg vil gerne kende hans motiv og have at vide, hvad Kermode ikke har gjort godt nok.

Novak Djokovic har ikke lyst til at kommentere sin medvirken til Kermodes fyring. Foto: Ritzau Scanpix

Lidt senere luftede også Nadal sine frustrationer.

- Det var min egen beslutning at forlade det politiske arbejde, men jeg er skuffet over, at ingen er kommet til mig og har forklaret årsagen til, at Chris ikke længere skal stå i spidsen for vores sport, sagde han.

- Hvis mange spillere har det ligesådan, så har vores spillerrepræsentanter ikke gjort deres arbejde godt nok, for så repræsenterer de os ikke. De bør høre os om den slags.

Rafael Nadal har drukket kaffe hos Federer og er klar med ildstøtte. Foto: Ritzau Scanpix

Generelt er Kermod populær hos spillerne over 30 år, ifølge The Telegraph , men også det 19-årige canadiske stjerneskud, Denis Shapovalov, erklærede sig enig.

- Jeg er enig med Rafa. Det er helt klart trist at se ham gå.

Den sidste, verbale bold er næppe sendt over nettet i den sag.

