Nu smides Holger for løverne

- Holger befinder sig som en fisk i vandet, meddeler Aneke Rune, hans mor, fra Buenos Aires.

Et billede, der måske kan kalde lidt på humoren, når det nu handler om grus.

Under alle omstændigheder lover hendes optimisme godt for den 17-årige danskers ATP-debut (højeste turneringsniveau, red.) i Buenos Aires, hvor han har fået et wildcard til Argentina Open med godt 330.000 dollars i præmiesum.

En turnering, hvor lokale Diego Schwartzman, verdens nummer ni, er topseedet, men hvor også resten af feltet tilhører verdenseliten.

Derfor er Holger, hans mor og hans træner Lars Christensen, ikke engang specielt spændte på lørdagens lodtrækning for verdensranglistens nummer 405.

Det samlede felt er nemlig så højt rangeret, at det under alle omstændigheder vil kræve en kæmpe præstation, hvis Rune skal hente bare en enkelt sejr på Buenos Aires Lawn Tennis Club, hvor norske Casper Ruud sensationelt sejrede sidste år.

Aneke Rune fortæller, at Holger ved ankomsten torsdag aften straks blev corona-testet og gik i karantæne, indtil en negativ test gav grønt lys til ’tre superfede træningspas’.

Holger Rune skulle testes efter landing og i karantæne, indtil en negativ test sendte ham på grus. Privatfoto

Holger Rune puster ud under et af sine hidtil tre fine træningspas. Privatfoto

Efter tre flotte turneringer på hardcourt er Holger Rune altså tilbage på det underlag, hvor han vandt sin junior-grand slam i Paris.

Og kan han med sit wildcard hente nogle sejre, vil det betyde et godt skridt på ranglisten. Men også de sydamerikanske modstandere er ’vokset op på grus’.

- Holger er vanvittig glad og stolt over at være blevet tildelt det wildcard. Det viser, at der bliver holdt øje med hans seniorpræstationer, siger Aneke Rune og påpeger, at hendes søn rykkede godt 500 pladser op ad ranglisten sidste år.

Skal Holger Rune huske sig selv på, at han kan slå selv de bedste, så kan han kigge hen på navnet Benoit Paire, verdens nummer 29, der også er i Buenos Aires og tredje-seedet. En spiller, han for tre måneder siden slog i tre sæt i en opvisningskamp i Hørsholm.

