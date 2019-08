Nu taler Caroline om fremtiden

NEW YORK (Ekstra Bladet): ‘Hvornår stopper hun?’.

Det spørgsmål er stillet utallige gange med adresse til Caroline Wozniacki, der har haft en skadeplaget sæson, hvor hun desuden har været hæmmet af sin kroniske leddegigt.

Men adspurgt direkte om hun mon også spiller tennis på topplan efter 1. januar, lyder svaret med et ledsagende nik:

- Ja, det tror jeg, sagde hun på sit pressemøde efter nederlaget til Bianca Andreescu i tredje runde.

Det er første gang, den 29-årige dansker åbner lidt op om fremtiden efter denne sæson, som måske kun tæller turneringerne i Kina i Wuhan og Beijing men muligvis også Moskva. Næste år er til gengæld et OL-år.

Med til den beslutning hører måske, at hun på det seneste har følt sig helbredsmæssigt godt tilpas og tillige har fået nogle gode kampe ved US Open, ikke mindst de to indledende sejre i tre hårde sæt.

- Jeg synes generelt, træningen ugen op til turneringen gjorde mest for mig. Jeg begyndte at føle boldene igen og fik min timing tilbage.

- Når du så kommer ind og spiller kampe, er det lidt anderledes, men det har været fint at få tre kampe i benene, og forhåbentlig kan jeg gøre det endnu bedre i Asien, siger Caroline Wozniacki, der bliver og træner i New York frem til en opvisningskamp mod Maria Sharapova om en halv snes dage.

Caroline Wozniacki følte, at det var svært at serve fra den ende, hvor solen stod direkte ned i ansigtet. Foto: Kena Betancur / AFP/itzau Scanpix

Hun ville ikke være ved, at hun havde tabt dagens kamp, fordi hun manglede kamptræning og dermed det nødvendige overskud på de vigtige tidspunkter.

- Nej, det tror jeg ikke. Man kan altid efterrationalisere. Jeg synes ikke, jeg tog dårlige beslutninger generelt. Hun spillede godt og tog sine chancer. Jeg møder en spiller, der spiller godt, og så bliver man straffet for sine fejl.

Selv om hun siger, at hun aldrig kigger frem i lodtrækningen, ærgrede hun sig – med god grund – over at ryge ud i tredje runde, for den videre færd så medgørlig ud med hensyn til modstandere.

- Hvis jeg kigger på nogle af de andre runder i dag, så tror jeg, at jeg havde haft en god chance. Det er klart, at det ikke er nogen ideel lodtrækning at skulle møde Andreescu, der har spillet så godt og er så fuld af selvtillid, i tredje runde.

- Men det er opløftende med de tre kampe, og så er det bare videre.

Der var store roser fra Caroline til hendes besejrer i tredje runde. Foto: Kena Betancur / AFP/Ritzau Scanpix

Serven var dagens smertensbarn, erkendte hun.

- For det første, returnerede hun godt. Jeg misser nogle førsteserver, og det var svært at serve fra den ende med solen i øjnene. Det var det også for hende.

- Men jeg servede ikke lige så godt som i de andre kampe og ikke lige så effektivt. Jeg prøvede at variere den med noget slice og nogle server ind på kroppen, og det er heller ikke fordi, jeg servede så dårligt. Jeg havde en acceptabel førsteservsprocent på 61. Men kunne jeg have gjort noget anderledes, ville jeg gerne have servet bedre i dag

Hun blev brudt fire gange i andet sæt, og de tre af gangene kom hun bagud 0-40.

- Jeg gjorde mit bedste. Hun får de vigtige point. Når det galdt, spillede hun lidt bedre end mig, sagde Caroline Wozniacki og roste sin 19-årige modstanders potentiale.

- Hun minder mig om Kim Clijsters. Hun bevæger sig godt, kan bruge vinkler og stopbolde, har gode hænder. Hun kan stadig forbedre sig, men hun har allerede et rigtigt stort repertoire.

