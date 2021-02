Nu taler hun om graviditet: - Jeg er meget glad

Den danske tennisstjerne indstillede karrieren efter Australian Open seneste år.

For en uge siden fortalte Caroline Wozniacki, at hun og manden David Lee venter en pige, der efter planen skal komme til juni.

Wozniacki, der har leddegigt, er tidligere blevet spurgt, om hun kan blive gravid med sygdommen, hvilket nu er lykkes.

- Jeg har tæt kontakt med min læge, og bortset fra det prøver jeg at spise sundt og træne regelmæssigt. Jeg er gravid nu, hvilket er virkelig spændende for mig og mit nye kapitel, siger hun til australske Herald Sun ifølge The Australian.

- Den nye virkelighed er lidt anderledes, men den er spændende, og jeg er meget glad.

Wozniacki venter sig til juni. Foto: Roger Parker/International Sports Fotos Ltd

Den tidligere verdensetter har flere gange fortalt om sin sygdom. Seneste år sagde hun, at den ikke stoppede hende i at stifte familie.

- Et af de mange spørgsmål, som min reumatolog stillede, var: Kan jeg blive gravid med sygdommen, og ville det være sikkert for min baby?

- Nu, hvor jeg ved, at jeg kan få børn, er jeg fokuseret på at holde min sygdom under kontrol, så jeg holder mig sund, hvis min mand og jeg beslutter at stifte familie, sagde hun dengang til tyske Bild.



