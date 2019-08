Nu taler Wozniacki om børn efter tennis-karrieren

Caroline Wozniacki blev tidligere på året gift med den forhenværende NBA-stjerne David Lee. Derfor er flere også begyndt at spekulere over, hvornår de to kunne finde på at tage det for mange naturlige skridt, der hedder en familieforøgelse.

Det haster dog ikke mere, end det jager, lyder det fra den danske tennisstjerne.

- Jeg vil spille så længe, jeg har lyst og så en dag starte en familie, slå mig ned og leve mit eget liv, siger hun til Tennis World USA.

- I mit hoved forestiller jeg mig, at jeg gerne vil have en stor familie, men det er altid svært at sige, før man har fået nogen børn, ikke? Man ved det ikke rigtigt.

Caroline Wozniackis karriere har haft flere højdepunkter. Blandt andet en lang periode som nummer et på verdensranglisten og så selvfølgelig Grand Slam-sejren i Australian Open 2018.

I år har det dog været noget speget med successen, mens hun sidste år også kunne fortælle, at hun lider af en kronisk gigtsygdom.

Alligevel lader det altså ikke til, at ketsjeren ryger på hylden lige med det samme. Men når den tid kommer, har hun en nogenlunde klar plan for, hvad tiden skal gå med.

- Jeg vil helt sikkert have lidt tid, hvor det bare er os to (Caroline Wozniacki og David Lee, red.), for når du får børn, ændrer tingene sig.

- Så jeg vil gerne nyde os, rejse lidt rundt, se verden og være et sted, hvor vi har lyst til at være, og ikke bare, fordi vi skal være der.

