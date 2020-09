Nu truer de hende på livet

En stribe fans af tennisstjernen Novak Djokovic er gået langt over stregen, efter stjernen søndag blev smidt ud af US Open for at ramme en linjedommer med en bold.

På kvindens Instagram-profil kom der ifølge både amerikanske og britiske medier adskillige hadefulde kommentarer, inden den blev lukket for offentligheden.

- Ha ha ha ha ha ha ha YEEEEES, YEEEEEEES, skrev en, mens en anden refererede smagløst til hendes søn, der omkom i en motorcykelulykke i 2008:

- Bare rolig, du er der snart, skrev vedkommende.

Der nåede også at komme kommentarer om, at hun er både syg og alkoholiker.

- Du kan drikke litervis af alkohol, men du kan ikke overleve en lille tennisbold…Dårligt skuespil…skamløst, stod der i en kommentar.

Fuld af ondskab

En anden skrev: - Skam dig. Gamle kone, fuld af ondskab…

Laura Clark måtte tilses på banen, og en tydeligt angrende Novak Djokovic ilede til, så snart bolden havde ramt hende.

Han blev efter en længere diskussion på banen diskvalificeret, hvilket han stadig ærgrer sig over. Men den topseedede serber har i højere grad brugt tid på at beklage episoden.

Og det gør han igen i forbindelse med truslerne mod Laura Clarks person.

- Kære #NoleFam (Djokovic’ fanskare, red.), mange tak for jeres positive beskeder. Jeg beder jer huske på, at linjedommeren, der blev ramt af bolden, har brug for vores støtte også.

- Hun har ikke gjort noget forkert på nogen måde. Jeg beder jer være ekstra støttende overfor hende i denne tid, skriver han.

Djokovic blev idømt en bøde på halvanden millioner kroner og samtidig frataget de ranglistepoint, han havde optjent i turneringen.

Iskolde legender: Selvfølgelig skal Djokovic ud

Se også: Dumhed koster Djokovic halvanden mio.

Novak Djokovic bliver diskvalificeret ved US Open