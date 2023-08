Nu ved Caroline besked: Forrygende lodtrækning

Caroline Wozniacki slipper for at møde en seedet spiller i sin første kamp ved US Open.

Torsdag blev der trukket lod til grand slam-turneringen, som Wozniacki har fået et wildcard til. Her endte det med, at Wozniacki skal møde en endnu ukendt spiller fra turneringens kvalifikation i første runde.

Allerede i anden runde kan Wozniacki dog ende med at stå overfor 11.-seedede Petra Kvitova. I kvartfinalen kan det ende med et møde med verdensetter Iga Swiatek.

Holger Rune, der er seedet som nummer fire, skal i første runde møde spanske Roberto Carballes Baena, der er nummer 64 på verdensranglisten. De to har mødtes to gange før med en sejr til hver til følge.

Rune har håneretten lige nu efter at have slået spanieren i tre sæt ved dette års Wimbledon.

I en eventuel kvartfinale kan Holger Rune ende med at skulle op imod sin norske rival Casper Ruud.

Clara Tauson er også med i US Open. Hun skal i første runde møde russiske Anastasia Potapova, der er seedet som nummer 27 og har samme placering på verdensranglisten. Tauson, der er nummer 90 på verdensranglisten, er useedet i US Open.

Caroline Wozniacki og Clara Tauson er placeret i hver sin halvdel af lodtrækningen og kan derfor først komme til at møde hinanden i en eventuel finale.

US Open bliver Wozniackis tredje turnering, efter at hun annoncerede sit comeback til professionel tennis i slutningen af juni.

US Open begynder mandag. Carlos Alcaraz og Iga Swiatek er forsvarende mestre i single.