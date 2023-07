Nu venter barndomsvennen: - Han er stadig bare Carlos

De er begge to 20 år gamle.

Den ene er nummer et i verden. Den anden nummer seks.

Det bliver et brag af de helt store, når de to største kometer i tennisverdenen står over for hinanden i kvartfinalen i Wimbledon.

- Det er stort. Det viser, at de unge spillere gør det godt.

- At står over for en spiller i kvartfinalen, der er på min egen alder, føles fantastisk.

- Jeg har set frem til det her siden første runde. Nu er vi her, så jeg er virkelig oppe at køre og spændt på det, siger Holger Rune.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Venner som børn

Det er blot anden gang, at Holger Rune og Carlos Alcaraz møder hinanden på ATP-touren.

Men faktisk kender de hinanden fra da de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle. Og siden har de været gode venner.

Annonce:

- Han er stadig den samme den dag i dag. Han er bare meget bedre. Han var Carlos dengang, og han er stadig bare Carlos, siger Holger Rune, der beundrer sin barndomsven.

- Han har altid været en meget passioneret spiller med en masse energi, fortæller han.

Storroser Holger

Spanieren har også kun roser til overs for Holger Rune.

- Jeg kan kun sige det samme om ham. Han er så passioneret. Han elsker spillet.

- Jeg glæder mig så meget til den her kamp. Vi har haft så mange fantastiske øjeblikke sammen, og vi kender hinanden rigtig godt, siger Carlos Alcaraz.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Baghånd gjorde indtryk

Han glemmer aldrig, da han mødte Holger Rune første gang til en U12-turnering i Mallorca.

- Vi snakkede en smule sammen, og vi spillede også sammen første gang i den turnering. Jeg husker det tydeligt, siger Carlos Alcaraz.

Særligt en ting imponerede ham dengang. Og gør det stadig i dag.

Annonce:

- Hans baghånd. Hvis jeg skulle vælge en evne, jeg gerne ville have fra ham, skulle det være den. Jeg siger ikke, at min egen er dårlig. Men hans er fantastisk, siger Carlos Alcaraz.

Turneringen på Mallorca står også klart i hukommelsen for Holger Rune.

- Det gik godt, for han spillede fantastisk. Vi spillede godt sammen. Jeg tror, vi kom i semifinalen, hvis jeg husker rigtigt.

- Jeg håber, vi kan gøre det igen en dag. Men først skal vi kæmpe mod hinanden, siger Holger Rune.

Kampen mellem Holger Rune og Carlos Alcaraz bliver spillet onsdag, og du kan naturligvis følge braget live på eb.dk.