Nudelfirma afbleger grand slam-finalist: Undskyld!

Når Naomi Osaka lørdag går ud på en oplyst Rod Laver Arena til sin første finale i Australian Open, vil ingen være i tvivl om hendes mørke hudfarve.

Den lød har tennisstjernen med den japanske mor fra sin haitianske far, og den har hun ikke selv noget problem med.

Det havde det store japanske nudelfirma, Nissin, dog tilsyneladende, da man i en typisk, national manga-stil, tegnet af den i Japan kendte Takeshi Konomi, ville markedsføre sine produkter via den populære vinder af US Open 2018.

Så man valgte at lysne hende lidt. Forandre hårstilen og justere lidt på hendes næse.

Nissin Foods apologizes for depicting a light-skinned Ōsaka Naomi in an anime-style advertisement. https://t.co/BuzzZ52iqE — Nippon.com (@nippon_en) 24. januar 2019

Det blev en PR-mæssig boomerang for selskabet, der løb ind i en shitstorm på de sociale medier. Nissin følte sig nødt til at trække kampagnen, hvor også nationens mandlige tennisstjerne Kei Nishikori optræder, tilbage og beklage.

En talsmand for firmaet, Daisuke Okabayashi, siger i følge New York Times, at karaktererne var udviklet i Konomi’s sædvanlige streg, og at man havde kommunikeret med repræsentanter for Naomi Osaka.

Men man beklager, den ’forvirring og det ubehag’, som reklamen måtte have afstedkommet.

- Der har ikke været nogen intention om at vaske hende hvid. Vi accepterer, at vi ikke har været følsomme nok og vil være mere opmærksomme på mangfoldigheds-temaet i fremtiden, siger han.

Nissin accused of whitewashing Naomi Osaka. https://t.co/bPuY0cQzyB — SoraNews24 (@RocketNews24En) 23. januar 2019

New York Times har bedt forfatteren Baye McNeil, der har boet i Japan i 15 år, om at kommentere den penible sag. Han siger, at han ikke forstår behovet for at fjerne sorte kendetegn for at gøre billedet af Osaka til en prototype af naboens datter.

- At prøve at få hende til at se hvid ud, fortæller folk, at de ikke er gode nok, som de er, siger han.

En debat om dobbelt race var også oppe at køre i Japan i 2015, hvor Ariana Miyamoto, halvt japaner og halvt afroamerikaner, blev kåret til Miss Universe. Flere modelbureauer nægtede således at bruge hende.

Naomi Osaka håber, at firmaet Nissin vil gå i dialog med hende først, hvis det vil portrættere hende i fremtiden. Foto: Ritzau Scanpix

Naomi Osaka tager selv sin blandede baggrund og deraf afledte lød som en positiv faktor.

- Måske kan folk ikke rigtigt greje, hvad jeg er, så på den måde kan alle jo heppe på mig, har hun tidligere sagt.

Og ved pressemødet efter sin succesfulde semifinale mod Karolina Pliskova, forholdt hun sig direkte til sagen.

- Jeg har talt med dem, og de har sagt undskyld. Jeg er farvet. Det er ret åbenlyst.

Hun mener dog ikke, at Nissin har hvidvasket hende med overlæg.

- Men jeg synes helt afgjort, at de - næste gang, de vil portrættere mig - skal tale med mig om det.

Naomi Osaka møder i øvrigt den blege tjekke, Petra Kvitova, i lørdagens finale.

