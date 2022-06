Nummer to taber finale til nummer 205

Verdensranglistens nummer to i tennis hos herrerne, russiske Daniil Medvedev, tabte søndag finalen i Libema Open til nummer 205 på verdensranglisten, hollandske Tim Van Rijthoven.

Daniil Medvedev, som tidligere på året lå nummer et i verden, har været plaget af en skade i foråret og kæmper fortsat med at finde formen.

Kampen blev afviklet på lidt over en times tid, hvor den hollandske overraskelse dominerede det meste af kampen. Første sæt blev vundet 6-4, mens andet sæt på overbevisende vis blev vundet 6-1.

Tim Van Rijthoven, som deltog i turneringen på et wildcard, havde forud for finalen svært ved at forstå, at det var lykkedes at nå så langt.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Wildcardet var i sig selv en overraskelse. Jeg var tilfreds med at spille en kamp eller to. At nå finalen er fuldstændig fantastisk. Det er svært at finde ord for det, sagde Tim Van Rijthoven inden finalen ifølge mediet Tennis Infinity.

Med sejren sikrede hollænderen sin første ATP-titel.

Samme søndag kunne skotske Andy Murray have vundet sin første titel på græs i seks år, da han i finalen af Stuttgart Open mødte Matteo Berrettini fra Italien.

Det gik dog ikke som ønsket for skotten, da Berrettini efter tre sæt kunne kalde sig vinder af Stuttgart Open med stillingen 2-1 i sæt.

Andy Murray har bøvlet meget med skader de seneste år, men ser efterhånden mere og mere formstærk ud. Før finalen havde Andy Murray ikke tabt et eneste sæt i Stuttgart Open.

De gode takter fra Murray falder, få uger før han stiller op i Wimbledon.

En spiller, der ikke kommer til at spille med i den prestigefulde, engelske turnering, er Daniil Medvedev.

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine har arrangørerne udelukket alle russiske spillere af frygt for propaganda og spillernes sikkerhed.

