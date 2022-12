Ny dopingskandale: Polsk topspiller testet positiv

Endnu en tennisspiller er blevet fældet af sportsgrenens regelmæssige dopingkontrol.

Kamil Majchrzak, der rangerer som nummer 77 i verden, oplyser selv på Twitter, at han er testet positiv for forbudte stoffer i oktober og november.

- Jeg har en frygtelig og svær nyhed at dele med jer alle, indleder den 26-årige polak.

- Så vidt jeg ved, har jeg aldrig taget noget forbudt, og på nuværende tidspunkt forstår jeg ikke, hvad der er sket, og det her er et stort chok.

- Det er begyndelsen på den hårdeste kamp i mit liv. Kampen for at bevise min uskyld og vende tilbage til den sport, jeg elsker.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Af opslaget fremgår det ikke, hvad han har indtaget, og der er endnu ikke overblik over, om han står over for en suspendering, selvom det er det mest realistiske scenario, når man kaster et blik på udfaldene af de seneste dopingtilfælde i tennissporten.

Kamil Majchrzak, som for første gang i sin karriere nåede anden runde i Australian Open, er nemlig den tredje spiller på kort tid, der er rendt ind i problemer.

Spanske Fernando Verdasco har for nylig accepteret en suspendering på to måneder, fordi han testede positiv for methylphenidat, der er på listen over forbudte stoffer.

I oktober blev den forhenværende verdensetter på kvindesiden Simona Halep suspenderet på ubestemt tid.

Her var det det ulovlige stof roxadustat, der fældede hende.