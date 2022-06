Ny nedtur: Clara Tauson melder afbud igen

Clara Tauson melder afbud til WTA-turneringen i Eastbourne, som ellers er hendes sidste mulighed for at varme op til Wimbledon.

Det skriver TV 2 Sport, der har oplysningerne fra Clara Tausons far, Søren Tauson.

Ifølge TV 2 Sport er det som forventet stadig en rygskade, der holder Clara Tauson ude af en turnering.

Den 19-årige dansker har ikke spillet en turnering siden Madrid Open i april, hvor hun tabte til ukrainske Marta Kostyuk. Det er sjette gang på stribe, at hun melder afbud til en turnering på grund af sin rygskade.

Madrid Open var endda comeback efter mere end en måned uden turneringer for Clara Tauson, der måtte trække sig fra sin kamp mod kinesiske Shuai Zhang 23. marts.

Det seneste afbud sker, blot ni dage før Wimbledon starter, og derfor er det selvsagt stærkt tvivlsom, om hun overhovedet stiller op i verdens mest prestigefyldte turnering.

Clara Tauson var egentlig også på deltagerlisten til WTA 250-turneringen i Birmingham, der løber af stablen i denne uge, men også her måtte hun melde fra, inden turneringen gik i gang.

Ved den lejlighed ville Søren Tauson ikke løfte sløret for, hvor realistisk det var, at hans datter blev klar til at spille i Wimbledon.

Clara Tauson er på grund af de mange afbud dumpet ned til en plads som nummer 53 på verdensranglisten. Den 19-årige dansker nåede i februar sin højeste placering i karrieren hidtil, da hun var oppe på 33.-pladsen på verdensranglisten.