Ny skandale: Nægter at spille

Den australske tennisspiller Nick Kyrgios tiltrak sig igen negativ opmærksomhed, da han onsdag morgen dansk tid var i aktion i Murray River Open-turneringen, der fungerer som opvarmning til Australian Open, der begynder på mandag.

I slutningen af andet sæt i opgøret mod landsmanden Harry Bourchier blev Kyrgios straffet af kampens stoledommer for at bruge for lang tid på at sætte en ny bold i gang, og det fik Kyrgios op i det røde felt.

Kyrgios nægtede i første omgang at spille videre, og siden forlangte han, at turneringens supervisor kom til banen for at garantere, at han ikke ville modtage en bødestraf for optrinnet. Ellers ville han ikke fortsætte kampen.

Supervisor Cedric Mourier kom til banen, og til ham omtalte Kyrgios kampens dommer som en 'smart ass', der bare burde sørge for, at kampen skulle glide uden problemer.

Kyrgios endte med at spille videre, og han sikrede sig sejren med cifrene 6-2, 7-6.

På grund af coronapandemien var det Kyrgios' første turnering siden februar sidste år.

Han er gang på gang blevet straffet for sin opførsel på banen og betragtes af mange som sportens enfant terrible.

Sammen med resten af verdenseliten skal Nick Kyrgios fra 8. til 21. februar spille Australian Open.

25-årige Kyrgios jagter stadig sin første grand slam-semifinale.

