Ny taktik blev afgørende: - I tredje sæt var hun helt færdig

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Det var Caroline, der gjorde arbejdet, men det skete på Piotr Wozniackis taktiske oplæg, som hun fulgte til punkt og prikke.

Det konstaterede han tilfreds efter sejren i tre sæt over Petra Kvitova.

- Taktikken var en anden end den, vi normalt har brugt mod Kvitova. For jeg har analyseret hende endnu mere ud fra kampe mod modstandere, der ligner Caroline, sagde Piotr Wozniacki.

- Hun skulle spille meget mere centralt mod hende og ikke så meget i vinkler og til linjerne. For hun er stor og skal ikke have for mange vinkler at arbejde med.

- Spillede Caroline kort, skulle hun spille den næste bold til baglinjen. Kort og langt. Selvfølgelig vinder hun bolde, men på de afgørende tidspunkter lykkedes det. Hun skulle trækkes frem og tilbage i stedet for sidelæns.

- Caroline skulle også få så mange bolde i spil som muligt, for det ville give bonus til sidst. I tredje sæt var hun helt færdig efter flere dueller, sagde han om tjekken.

- Og så server hun alle steder i feltet i dag. Det var vigtigt at variere, så hun ikke vidste, hvad der kom. Caroline var taktisk dygtig mod en svær modstander i dag, noterede hendes far og træner tilfreds.

Det var han selvsagt også med resultatet, der igen bringer hende i spil til en semifinale.

- Hun vandt, og nu kan hun selv bestemme, om hun vil videre. Hun skal bare slå Svitolina i den sidste kamp. Så er hun sikker, lød det.

