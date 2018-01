Nye baner har hjulpet Wozniacki: Minder om US Open

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hun har af flere grunde altid følt sig ekstra godt tilpas under den grand slam, der afvikles på Billie Jean King Tennis Center i New York.

Men en af de vigtigste for Caroline Wozniacki har været tempoet på underlaget ved US Open.

I år ligger også banerne på Melbourne Park rigtigt godt til hende, fortæller hun.

- Banerne er lidt anderledes, end de plejer. Tidligt i min karriere var de meget langsomme her, men så blev de hurtigere og hurtigere. Sidste år var de ekstremt hurtige.

- Nu har de gjort underlaget lidt langsommere, så nu minder tempoet meget om det ved US Open.

- Det har også hjulpet mig i mit spil, at banen er medium-hurtig. Jeg får lidt mere tid, og samtidig giver et godt slag virkelig pote, siger hun med et smil, der indikerer, at dem kan hun levere mange af.

Danskeren spiller finale i Australian Open lørdag formiddag efter klokken 9.30, dansk tid, mod rumænske Simona Halep.

Hun har selvsagt også følte sig godt tilpas på de blå hardcourt-baner i Melbourne.

Her vil finalen blive afviklet fra klokken 19.30 på Rod Laver Arena, og det passer Caroline godt.

- Ja, jeg kan godt lide at spille om aftenen. Det er ikke for varmt, og der er en god atmosfære, siger hun.

Wozniackis indbyrdes kampe mod Halep Caroline Wozniacki - Head2Head - Simona Halep 4 - Indbyrdes sejre - 2 2 - Rangering på verdensranglisten - 1 27 - Alder - 26 1,77cm - Højde - 1,68cm Højre - Hånd - Højre 27 - WTA-titler - 16 0 - Grand slam-titler - 0 Danmark - Nationalitet - Rumænien Indbyrdes kampe: 2017: WTA-finalen, Singapore, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-0, 6-2 2017: Eastbourne, græs: Caroline Wozniacki-Simona Halep 5-7, 6-4, 6-1 2015: Stuttgart, grus: Caroline Wozniacki-Simona Halep 7-5, 5-7, 6-2 2015, Dubai, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-2, 1-6, 1-6 2013, New Haven, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 2-6, 5-7 2012, Dubai, hard: Caroline Wozniacki-Simona Halep 6-2, 6-3 Vis mere Luk

Caroline Wozniacki i Australian Open 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

