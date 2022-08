Nye problemer for Djokovic

Hverken canadiere eller amerikanere vil have Novak Djokovic ind i landet, men han tror stadig på deltagelse i US Open

Han kommer sandsynligvis ikke til New York til årets sidste Grand Slam-turnering.

Amerikanerne lukker ikke folk ind, der ikke er vaccineret mod corona.

Og det er Novak Djokovic ikke. Stadigvæk.

Han måtte også blive væk i denne uge fra Canadien Open i Montréal. For canadierne har det som amerikanerne på det punkt.

Dermed fortsætter 2022 med at være den rutsjebane, der begyndte med en voldsom tur nedad, da myndighederne sparkede ham ud i januar. Den fortsatte en rum tid, mens Djokovic forsøgte at finde sine ben og form i et for ham elendigt forår.

Grusssæsonen bød på finale hjemme i Beograd efterfulgt af semifinale i Madrid, inden han vandt i Rom. Rafael Nadal var så hård en modstander i French Open-kvartfinalen, mens Djokovic i sin næste turnering, Wimbledon, gik hele vejen og vandt årets tredje Grand Slam-turnering med sejr i finalen over Nick Kyrgios.

Annonce:

For både French Open og Wimbledon ville gerne have Djokovic med.

Artiklen fortsætter under billedet...

Djokovic i Wimbledon-finalen 10. juli. En kamp han vandt. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

29 kampe er det blevet til foreløbigt i år.

Hvornår den næste bliver er endnu ikke planlagt. Står det til Djokovic må det gerne være i New York. For trods de ret så tydelige regler, tror han stadig, det kan lade sig gøre.

- Jeg forbereder mig og træner, så længe der er en mulighed. Og så venter jeg på at høre, om der er mulighed for at rejse ind i USA. Hold fingrene krydset, skriver han på Twitter.

Så må man gøre op med sig selv, om det er noget, man vil håbe på. Coronavaccine eller ej...en tennisturnering med Novak Djokovic er trods alt sjovere end en tennisturnering uden Novak Djokovic.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: