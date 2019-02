Nyt afbud: - Hun har ikke kræfterne til at spille

Det var meningen, at Caroline Wozniacki skulle forsøge sig med comeback ved tennis-turneringen i Dubai i eftermiddag.

Siden Australian Open har danskeren ikke spillet på grund af sygdom og skavanker med kroppen, og nu står det klart, at det fortsat ikke står for godt til med den danske tennis-stjerne.

For anden uge i træk må hun opgive at stille til start ved en WTA-turnering:

- Hun forsøgte at træne for første gang i lang tid. Det gik okay, men energien er der ikke til en hel kamp. Hun har ikke kræfterne til at spille. Hun er afkræftet og føler selv, at hun ikke vil kunne spille mere end fire partier. Og når det er sådan, så vil hun hellere give en anden spiller en chance. Det giver ingen mening at forsøge at spille kampen, siger Tv2 sports tennisredaktør, Henrik Jensen, der har talt med Piotr og Patrik Wozniacki i Dubai.

Tv2 er til stede i Dubai og kan derfor bringe senest kedelige nye i føljetonen om den skadede Wozniacki.

Mere om lidt...

