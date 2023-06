Nyt efter mystisk fravær

Holger Runes danske træner er med forud for Wimbledon efter at have været fraværende under flere turneringer

Der har været stor mystik omkring Holger Runes mangeårige danske træner, Lars Christensen, fordi han ved flere lejligheder har været fraværende under Holger Runes kampe.

Mystikken er dog for nuværende afblæst, for Lars Christensen er med Holger Rune i London under forberedelserne til Wimbledon, som starter i næste uge.

Det fremgår af en træningsvideo, der florerer på sociale medier. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Aneke Rune, der er mor og manager for Holger Rune, men hun er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Lars Christensen er igen med Holger Rune på tur. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Lars Christensen var blandt andet fraværende under ATP Masters i Monte Carlo, Italian Open og Roland Garros, hvor den danske tennisstjerne og verdensranglistens nummer seks i stedet havde den franske træner Patrick Mouratoglou med sig.

Under Cinch Championships, hvor Holger Rune nåede semifinalen, var han helt uden træner. Kun hans fysiske træner var rejst med.

Ikke fyret

Det er fortsat uvist, hvorfor Lars Christensen har været væk, men Holger Runes lejr har hele tiden afvist, at han skulle være fyret, hvilket tilstedeværelsen i London også bekræfter.

11. juni fortalte Lars Christensen til Ekstra Bladet, at situationen var 'uafklaret'.

- Det ikke sådan helt afklaret endnu i forhold til mig og Holger. Så det har jeg ikke lyst til at svare på lige nu, udtaler han og fortsætter:

- Når nu vi har en afklaring om, hvad der skal ske, så kan det være, at jeg vil sige noget om det. Men lige nu vil jeg helst være fri for at snakke om det, sagde han ved den lejlighed.

Holger Rune slog onsdag Andy Murray i en opvarmningsturnering. Foto: Steven Paston/Ritzau Scanpix

Holger Rune er på jagt efter sin første sejr ved Wimbledon efter sit exit i første runde sidste år. Onsdag fik han en god optakt, da han slog Andy Murray i den traditionsrige opvisningsturnering Giorgio Armani Tennis Classic, der også fungerer som opvarmning til Wimbledon.

Holger Rune er sjetteseedet til Wimbledon, der officielt begynder 3. juli. Kvalifikationsturneringen, hvor blandt andre Clara Tauson kæmper i, er dog allerede i fuld gang.