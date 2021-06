Nyt kaos: Journalist smidt ud for bommert

En journalist, der er akkrediteret til grand slam-turneringen French Open, har fået fjernet sin presseadgang.

Det sker, efter at han fortalte, at han stod i et supermarked, da han stillede et spørgsmål til den tyske tennisspiller Alexander Zverev ved et pressemøde.

Det ville turneringens arrangører ikke acceptere og har derfor fjernet den unavngivne journalists akkreditering.

Alexander Zverev modtog et spørgsmål direkte fra supermarkedet på sit pressemøde efter sejren i 1. runde. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Grundet coronapandemien foregår pressemøder digitalt i turneringen, og derfor er mange journalister ikke til stede i Paris.

Netop pressemøderne - eller mangel på samme - har fået stor opmærksomhed under årets French Open.

Grundet coronakrisen er der meget få tilskuere til stede under tennisturneringen French Open, og derfor afholdes der heller ikke fysiske pressemøder. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

Japanske Naomi Osaka, verdensranglistens nummer to for kvinder, meddelte før turneringen, at hun ville droppe at deltage ved de obligatoriske pressemøder.

Hun ønskede at værne om sit mentale helbred, da hun mener, at nogle pressemøder har vist, at der 'sparkes til spillere, når de ligger ned'.

Efter Osakas sejr i første runde var hun som annonceret ikke tilgængelig for medierne.

Det udløste en bøde og en trussel om udelukkelse fra turneringen, hvis det gentog sig.

Men inden 23-årige Osaka overhovedet kom på banen i anden runde, valgte hun at trække sig.

Osaka server under sin førsterundekamp ved French Open. Det blev hendes eneste opgør i dette års udgave. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

- Jeg ønskede aldrig at tage fokus væk fra turneringen, og jeg erkender, at timingen for min udmelding ikke var ideel, og mit budskab kunne have fremstået mere klart, skrev Osaka på Twitter.

Hun nævnte videre, at hun i flere omgange har kæmpet med depression, siden hun vandt US Open i 2018.

- Selv om tennispressen altid har været flink over for mig, så er det ikke naturligt for mig at tale offentligt, og jeg bliver ramt af voldsomme bølger af angst, når jeg skal tale med verdenspressen.

- Så her i Paris var jeg i forvejen sårbar og anspændt, så jeg ville tænke på mig selv og droppe presseseancerne, lød det fra Osaka.

Hun annoncerede desuden, at hun nu agter at tage en pause fra sporten.

