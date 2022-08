Nyt mareridt for Tsitsipas

Den fjerdeseedede græske tennisspiller Stefanos Tsitsipas er ude af US Open allerede efter første runde.

Tsitsipas havde en på papiret overkommelig start på sæsonens sidste grand slam-turnering i form af colombianeren Daniel Galan, der er nummer 94 på verdensranglisten.

Men Galan, der måtte gennem kvalifikationen for at komme ind i hovedturneringen, vandt de første 11 partier og sikrede sig de to første sæt i suveræn stil med 6-0, 6-1.

Tsitsipas, der aldrig har klaret sig godt i US Open, vandt tredje sæt 6-3, men Galan hev sejren hjem med 7-5 i fjerde sæt.

- Jeg bevarede bare roen. Jeg tabte tredje sæt, men følte, at jeg gjorde det bedre og bedre, siger Galan efter sin uventede sejr natten til tirsdag dansk tid.

Det er første gang i karrieren, at den 26-årige Galan er med i hovedturneringen. I næste runde møder han Jordan Thompson fra Australien.

Det er aldrig lykkedes Stefanos Tsitsipas at komme længere end tredje runde ved den store turnering i New York City.

